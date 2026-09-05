Изображение от 8photo на Freepik
Здоровье

Невролог предупредила о нетипичных симптомах Альцгеймера

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Болезнь Альцгеймера может проявляться задолго до заметных проблем с памятью. На ранних этапах о развитии заболевания могут сигнализировать нарушения сна, изменение поведения и снижение обоняния, рассказала «Ленте.ру» невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.

По словам специалистки, среди нетипичных признаков заболевания встречаются внезапное отдаление от родных и друзей, сложности с устной и письменной речью, а также проблемы с узнаванием знакомых людей и мест. 

Особое внимание врач советует обратить на обоняние. Его ухудшение может возникать еще на доклинической стадии нейродегенеративных заболеваний.

«Если человек перестал различать запахи, но при этом не жалуется на память — это повод насторожиться, особенно в сочетании с другими симптомами», — пояснила Чудинская.

О том, что обоняние может ухудшиться после перенесённого коронавируса в статье не говорится. Между тем, переболевшие часто жалуются, что перестали, или стали хуже, различать запахи. 

Еще одним сигналом могут стать резкие изменения характера. Человек, который раньше спокойно реагировал на бытовые ситуации, внезапно становится раздражительным, замкнутым или чрезмерно беспечным.

По словам невролога, иногда изменения выражаются в необоснованной агрессии, повышенной подозрительности, тревожности или неуместном веселье. 

«Если человек буквально взрывается по незначительным событиям, становится чрезмерно подозрительным, тревожным, беспричинно агрессивным — это уже не просто возраст», — подчеркнула специалистка.

При этом отдельный симптом сам по себе не означает, что у человека развивается болезнь Альцгеймера. Насторожиться стоит при сочетании нескольких необычных изменений, особенно если они сохраняются или постепенно усиливаются.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
ТАСС: в зоне СВО ликвидированы два высокопоставленных украинских офицера

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

НТВ назвал участников третьего сезона шоу «ВИА Суперстар!»

Dschinghis Khan станет первым иностранным участником за всю историю проекта. Музыканты признались, что уже смотрели предыдущие выпуски и к моменту приглашения успели стать поклонниками шоу.
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Происшествия

В Рязани загорелось здание бывшего военного училища связи

Поздно вечером в четверг, 3 сентября, в Рязани загорелось здание бывшего военного училища связи на улице Каширина. Об этом «7 инфо» сообщили очевидцы. 
Темы
Политика

ТАСС: в зоне СВО ликвидированы два высокопоставленных украинских офицера

Российские силовики сообщили о гибели майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина в результате ракетных ударов.
Культура и события

Умерла поэтесса Раиса Купавская

В ночь на 5 сентября умерла поэт и прозаик Раиса Купавская. Она почти 10 лет возглавляла Рязанское отделение Союза писателей России.
Общество

360 курсантов Рязанского десантного училища приняли присягу

Первокурсники Рязанского десантного училища имени Маргелова приняли присягу. Торжественная церемония прошла 5 сентября.
Общество

После непогоды в Рязанской области восстанавливают электросети

В Рязанском, Скопинском и Сасовском округах энергетики устраняют локальные нарушения. К работам привлекли 69 специалистов.
Здоровье

Психолог назвал уши одной из самых чувствительных зон у женщин

Психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал о чувствительности ушей и назвал ещё одну область, восприимчивую к ласкам.
Новости России

Путин присвоил звание Героя Труда председателю совета директоров «Газпрома»

Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Арина Шарапова получила орден за заслуги в культуре.
Общество

В Рязани ушла из жизни Заслуженный учитель Людмила Алексеевна Карасева

Более полувека она отдала родной 3-й школе. Предмет химия под её руководством переставал быть просто наукой и превращался в настоящее волшебство.
Погода

ХК «Рязань-ВДВ» проиграл «Югре» по буллитам в Ханты-Мансийске

Рязанцы забили первыми, но не удержали преимущество. После ничьей 1:1 в основное время и овертайме исход решил буллит.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье