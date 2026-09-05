Невролог предупредила о нетипичных симптомах Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера может проявляться задолго до заметных проблем с памятью. На ранних этапах о развитии заболевания могут сигнализировать нарушения сна, изменение поведения и снижение обоняния, рассказала «Ленте.ру» невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.

По словам специалистки, среди нетипичных признаков заболевания встречаются внезапное отдаление от родных и друзей, сложности с устной и письменной речью, а также проблемы с узнаванием знакомых людей и мест.

Особое внимание врач советует обратить на обоняние. Его ухудшение может возникать еще на доклинической стадии нейродегенеративных заболеваний.

«Если человек перестал различать запахи, но при этом не жалуется на память — это повод насторожиться, особенно в сочетании с другими симптомами», — пояснила Чудинская.

О том, что обоняние может ухудшиться после перенесённого коронавируса в статье не говорится. Между тем, переболевшие часто жалуются, что перестали, или стали хуже, различать запахи.

Еще одним сигналом могут стать резкие изменения характера. Человек, который раньше спокойно реагировал на бытовые ситуации, внезапно становится раздражительным, замкнутым или чрезмерно беспечным.

По словам невролога, иногда изменения выражаются в необоснованной агрессии, повышенной подозрительности, тревожности или неуместном веселье.

«Если человек буквально взрывается по незначительным событиям, становится чрезмерно подозрительным, тревожным, беспричинно агрессивным — это уже не просто возраст», — подчеркнула специалистка.

При этом отдельный симптом сам по себе не означает, что у человека развивается болезнь Альцгеймера. Насторожиться стоит при сочетании нескольких необычных изменений, особенно если они сохраняются или постепенно усиливаются.