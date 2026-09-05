После непогоды в Рязанской области восстанавливают электросети

Последствия сильного дождя и ветра устраняют энергетики в Рязанской области. В трех округах региона локальные нарушения электроснабжения ликвидируют 22 бригады «Рязаньэнерго». Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба компании.

Порывы ветра достигали 20 м/с. Из-за непогоды пострадали отдельные участки электросетей, поэтому часть потребителей временно осталась без света.

Сейчас специалисты «Россети Центр и Приволжье» сосредоточили основные силы в Рязанском, Скопинском и Сасовском округах. На местах работают 69 энергетиков, для восстановления сетей используют 27 единиц спецтехники.

Бригады устраняют повреждения по мере их выявления. Работы продолжатся круглосуточно, пока электричество не восстановят у всех потребителей.

Для социально значимых объектов энергетики подготовили резервные источники питания. В случае необходимости их можно задействовать для подачи электроэнергии. Всего в распоряжении специалистов находятся 18 таких установок общей мощностью около 1,46 МВт.

В «Рязаньэнерго» сформировали оперативный штаб. Энергетики обмениваются информацией с МЧС, региональными и муниципальными властями, а специалисты постоянно отслеживают ситуацию с погодой.

Жителей Рязанской области просят соблюдать осторожность во время непогоды. Оборванные электропровода могут оставаться под напряжением, поэтому подходить к ним запрещено. Об опасном участке необходимо сообщить энергетикам или спасателям.

Восстановление электроснабжения продолжится до полного устранения последствий непогоды.