Сын пропавших Сергея и Ирины Усольцевых Данил Баталов заявил, что рассчитывает найти родителей и младшую сестру живыми. По его словам, семья могла уехать за границу, поэтому следов их пребывания в тайге Красноярского края до сих пор не нашли. Об этом пишет «СтарХит».

По словам Баталова, за почти год поисков он услышал множество версий исчезновения родных, включая предположения о побеге, смене документов и проблемах с бизнесом. Мужчина признался, что устал отвечать на вопросы о судьбе родителей. Ему приходится сталкиваться и с предположениями, что он якобы знает о местонахождении семьи, но скрывает эту информацию.

«Факт остается фактом — люди почти год назад бесследно исчезли. И единственная версия, которая не имеет трещин, — побег. Все остальные звучат просто глупо», — сказал Баталов.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с маленькой дочерью Ариной пропали в начале осени 2025 года. Семья отправилась на прогулку в тайгу Красноярского края и после этого перестала выходить на связь.

Одной из первых рассматривалась версия нападения диких животных. Однако останков пропавших так и не обнаружили.

«Я все-таки рассчитываю на то, что мои родители живы и находятся за границей. Потому и следов никаких не нашли», — заявил сын супругов.

Новые обсуждения вызвала аудиозапись с голосом Ирины Усольцевой. На ней женщина якобы прощается с близкими и говорит о начале новой жизни. Позже эксперты, как утверждается, установили, что запись создана с помощью искусственного интеллекта.

Отдельную деталь рассказал знакомый семьи. По его словам, в аккаунте Сергея Усольцева недавно заметили активность. Мужчина решил проверить номер пропавшего и отправил сообщение сначала со своей нынешней сим-карты, но ответа не получил.

После этого он написал с другого, старого номера, которым пользовался во время общения с Усольцевым. Сообщение оказалось прочитано.

Знакомый предположил, что старый номер мог сохраниться в телефоне Сергея. При этом официального подтверждения того, что кто-либо из Усольцевых жив и пользуется своими аккаунтами или телефонами, нет.