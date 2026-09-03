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Новости России

Мужчина попал в реанимацию, перепутав химический раствор для кондиционера с водой

Анастасия Мериакри
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Житель подмосковного Ступино оказался в отделении реанимации после того, как по неосторожности выпил агрессивный химический состав, предназначенный для очистки климатического оборудования. Благодаря оперативным действиям врачей и грамотной первой помощи, пострадавшего удалось спасти и выписать домой спустя четыре дня.

Инцидент произошел во время ремонта кондиционера. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, пациент перепутал емкости и вместо обычной воды выпил агрессивный химический раствор для промывки системы.

Осознав ошибку, мужчина не растерялся: он неоднократно вызывал рвоту и промывал желудок большим количеством воды. Эти действия помогли частично снизить концентрацию опасного вещества до приезда бригады скорой помощи, однако избежать серьезных последствий полностью не удалось.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в Ступинскую клиническую больницу. Заместитель главного врача учреждения Владимир Блинов пояснил, что пациента сразу направили в реанимацию для обследования.

«Были диагностированы химические ожоги, но без признаков перфорации — то есть сквозных отверстий и некроза тканей. Благодаря вовремя начатой интенсивной терапии, которая включала зондовое промывание желудка, детоксикацию, противоотечную, защитную и симптоматическую терапию, состояние мужчины удалось быстро стабилизировать», — отметил медик.

За четыре дня лечения врачи добились стойкой положительной динамики. В настоящее время пациент выписан из стационара, ему назначены строгая щадящая диета и амбулаторное наблюдение.

В Ступинской клинической больнице подчеркивают: при работе с любыми техническими средствами и бытовой химией необходимо проявлять предельную внимательность. Попадание агрессивных растворов в пищеварительную систему почти всегда вызывает глубокие ожоги. Без экстренной медицинской помощи такие инциденты могут привести к тяжелым рубцовым сужениям, необратимым нарушениям работы ЖКТ и даже летальному исходу.

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