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Новости России

Два села и хутор под Воронежем остались без света в результате атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
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Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Воронежской области. Об итогах работы ПВО и последствиях инцидента сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По официальным данным, в ночные часы в небе над городом Воронежем и четырьмя прилегающими районами области были своевременно обнаружены и уничтожены пять вражеских дронов. Падающие обломки нанесли ущерб гражданской инфраструктуре.

В одном из муниципалитетов фрагменты сбитого беспилотника повредили линию электропередач. В настоящее время без электроснабжения остаются два села и один хутор. Аварийные бригады уже занимаются устранением повреждений и восстановлением подачи энергии.

Главное, что отметили власти: по предварительным данным, в результате ночного инцидента пострадавших среди гражданского населения нет.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что ситуация в регионе остается под контролем, однако режим «беспилотной опасности» продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности, не трогать неопознанные предметы и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

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