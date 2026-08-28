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Новости России

Военный эксперт назвал точи запуска дронов ВСУ для атаки на Ярославль

Анастасия Мериакри
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В ночь на 28 августа Ярославская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, запуск дронов осуществлялся с территории Украины. В результате падения обломков есть жертвы и значительные разрушения.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил трагические последствия налета: один местный житель погиб, еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

Особый инцидент произошел на трассе: обломки сбитого аппарата упали на межмуниципальный автобус, в результате чего пострадали 10 пассажиров. Остальные 17 раненых получили травмы в других обстоятельствах. Губернатор заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По официальным данным, только в небе над Ярославской областью расчеты противовоздушной обороны нейтрализовали 67 вражеских дронов, всего над территорией РФ за минувшую ночь было перехвачено 512 БПЛА.

Падающие фрагменты нанесли ущерб объектам промышленной инфраструктуры, жилым зданиям и торговым точкам. На местах возникших возгораний продолжают работать экстренные службы, огонь активно ликвидируется.

Комментируя ситуацию в беседе с изданием aif.ru, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, откуда могли стартовать аппараты. По его оценке, исходя из географии, запуск производился из приграничных регионов Украины, вероятнее всего, из Черниговской или Сумской областей.

Эксперт также обратил внимание на тип использованной техники. Предварительно, противник задействовал дроны типа «Байрактар».

«Если говорить о “Байрактарах”, то они похожи на FP-1, но немного подороже», — отметил Дандыкин.

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