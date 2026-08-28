Жилой дом и два детсада повреждены в результате атаки БПЛА в Севастополе

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Севастополь зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Об итогах отражения налета и масштабах ущерба сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам главы региона, в ходе инцидента пострадал пятиэтажный жилой дом, а также два корпуса дошкольного образовательного учреждения. Кроме того, осколочные повреждения получили более 15 припаркованных во дворах автомобилей.

Отдельно губернатор отметил инцидент на территории одной из местных гостиниц. Осколки сбитого средства воздушного нападения упали рядом со зданием, что спровоцировало локальное возгорание. Огонь удалось оперативно ликвидировать силами персонала отеля собственными средствами пожаротушения до прибытия экстренных служб.

Главным итогом ночи стало то, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Михаил Развожаев также уточнил обстановку в районе улицы Братьев Манганари. Там зафиксировано возгорание травы. Пожар ликвидирован.

В настоящее время на местах работают аварийно-восстановительные бригады, специалисты оценивают полный масштаб причиненного ущерба.