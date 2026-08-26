Фото: прокуратура ЛНР
Новости России

Врач рассказала о состоянии выживших пассажиров при атаке ВСУ на автобус в ЛНР

Анастасия Мериакри
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26 августа в Луганской Народной Республике в результате атаки беспилотника был поражен пассажирский автобус. О состоянии выживших, доставленных в медицинские учреждения, рассказала временно исполняющая обязанности главного врача Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Юлия Лысенко.

В медучреждение были госпитализированы трое пассажиров и водитель автобуса, сообщает 5-tv.ru. К сожалению, одна из женщин поступила в больницу уже в состоянии клинической смерти. Несмотря на все усилия медиков и проведенные реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось: полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Вторая женщина была доставлена с минно-взрывной травмой. В настоящее время ее состояние оценивается врачами как стабильное, пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Еще одна пострадавшая после оказания первой помощи была переведена в республиканскую больницу для проведения углубленного обследования и получения специализированного лечения. Что касается водителя автобуса, то после первичного осмотра он отказался от госпитализации и был отправлен на амбулаторное лечение.

Напомним, что глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о трагических итогах атаки: общее число погибших в результате удара по автобусу достигло девяти человек.

Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. В настоящее время следователи работают на месте происшествия: устанавливаются тип и модель беспилотного летательного аппарата, примененного при атаке, а также собирается полная доказательственная база.

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