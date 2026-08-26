Фото: Рязанский перинатальный центр
Медицина

Рязанский перинатальный центр получил современный наркозно-дыхательный аппарат

Анастасия Мериакри
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Материально-техническая база Рязанского перинатального центра продолжает укрепляться. В распоряжение местных анестезиологов-реаниматологов поступил современный наркозно-дыхательный аппарат, который позволит проводить сложные медицинские манипуляции на еще более высоком уровне.

Новое оборудование предназначено для проведения интубационного наркоза во время различных видов оперативных вмешательств. В первую очередь, это критически важно при проведении экстренного кесарева сечения, а также в случаях, когда у будущих мам имеются медицинские противопоказания к другим методам обезболивания. Использование современной аппаратуры минимизирует риски и обеспечивает максимальный контроль за состоянием пациентки во время операции.

Это поступление — часть масштабной программы модернизации учреждения. В течение 2026 года Рязанский перинатальный центр должен получить в общей сложности 262 единицы медицинского оборудования. Закупка дорогостоящей техники осуществляется за счет федерального финансирования в рамках реализации национального проекта «Семья».

Постоянное обновление парка аппаратуры не только расширяет профессиональные возможности врачей, но и является ключевым фактором в повышении уровня безопасности как для матерей, так и для новорожденных.

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