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Новости России

В Турции 11-летняя россиянка получила ранение из-за стрельбы в соседнем отеле

Анастасия Мериакри
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Несчастный случай, омрачивший семейный отпуск, произошел с российскими туристами в городе Сиде в Турции. 11-летняя девочка получила травму плеча, находясь на территории своего пятизвездочного отеля.

По данным канала «База», инцидент произошел, когда девочка вместе с мамой направлялись через сад к пляжу. Внезапно ребенок почувствовал резкую боль в области плеча. На коже ребенка образовалась небольшая рваная рана.

Работники гостиницы считают, что в пострадавшую могла попасть пуля, выпущенная из соседнего здания. Они предполагают, что это произошло во время стрельбы в тире.

Пострадавшую девочку незамедлительно доставили в местный госпиталь для оказания медицинской помощи. Врачи провели осмотр и диагностировали у ребенка ссадину и гематому.

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