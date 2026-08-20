Владимир Путин на борту ракетного крейсера «Варяг». Фото: www.kremlin.ru
Новости России

В словах Путина увидели знаки о завершении СВО

Валерия Мединская
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19 августа на заседании Совета по стратегическому развитию Владимир Путин поручил заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО и в том числе помочь им с трудоустройством. Фраза мгновенно разлетелась по Сети: многие увидели в ней намёк на то, что спецоперация скоро завершится.

Увидели президента знаки известные блогеры и аналитики. Никто не сомневался и в западных СМИ, которые мгновенно подхватили тему и на фоне недавних призывов Киева остановить боевые действия по линии боевого соприкосновения стали выстраивать свои теории развития событий в зоне СВО.

Однако помощник президента Юрий Ушаков ещё два дня назад подтвердил: ни о какой заморозке конфликта речи не идёт, только выполнение поставленных задач. Тогда о чём на самом деле говорит президент?

Эксперты склоняются к другому. Судя по динамике на фронте, речь может идти не о перемирии, а о близкой капитуляции противника. Вот что об этом пишет издание «Царьград».

Во-первых, фронт вплотную приблизился к ключевым городам Донбасса. За сутки наши войска прорвались на 6 километров. До Славянска — менее 5 км, до Дружковки — 2,5 км, до Краматорска — меньше трёх. Одна из двух последних трасс снабжения гарнизонов ВСУ перерезана. Новая тактика командующего группировкой «Центр» генерала Иванаева, вынуждены признать офицеры ВСУ, уже приносит результат.

Во-вторых, Киев готовят к эвакуации. Нардеп Потураев подтвердил: Банковая планирует вывоз Верховной Рады и ключевых органов на Западную Украину. Официально — из-за безопасности, по факту — навсегда.

В-третьих, удары по портам Одессы сделали гавани «коммерчески мёртвыми». Ущерб логистике и судам — порядка полумиллиарда долларов.

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