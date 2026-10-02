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Новости России

Друг Усольцевых назвал две версии появления крови на месте их пропажи

Никита Рязанцев
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Волонтер и друг семьи Усольцевых Валентин Дегтерев рассказал «АиФ», что обратил внимание на фотографиях, опубликованных спасателями после октябрьских поисков 2025 года, на следы крови на земле.

По его словам, они якобы были на кадрах возле тропы в направлении горы Мальвинки. Собеседник издания считает, что эту находку можно объяснить двумя сценариями развития событий.

«Одна версия — столкновение с маргинальными элементами, с которыми произошел конфликт», — пояснил Дегтерев.

Также он выдвинул и другую версию. Волонтер напомнил, что Усольцевы до приезда на турбазу договаривались попариться. В итоге они отправились в личную баню владельца базы, поскольку в другой якобы шел ремонт.

«Самое интересное, что после пропажи Усольцевых, владелец почему-то разобрал баню полностью. Непонятно», — отметил друг семьи.

При этом он не исключил, что на путешественников напали звери, поэтому следы так близко к Кутурчину.

Материал по теме: Семья Усольцевых пропала год назад: что известно сейчас

В понедельник исполнился год, как семья покинула турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин для короткой прогулки. Последний раз телефон Усольцева выходил на связь вечером того же дня в нескольких километрах от ближайшего жилья, после чего в зоне с отсутствующим покрытием сотовой сети туристы исчезли.

Криминалисты и кинологи ранее пришли к выводу, что версия с нападением диких зверей на туристов маловероятна: при таком сценарии на местности неизбежно остались бы специфические следы. В ходе поисковой операции их найти не удалось.

Криминальная составляющая также не нашла подтверждений: не было ни подозрительных переводов средств, ни покупки билетов, ни признаков подготовки к бегству, что полностью опровергает теории о «намеренном исчезновении», обсуждаемую в СМИ. Официальной версией остается несчастный случай.

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