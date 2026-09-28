Глухая мать 11 детей из Петербурга объяснила, почему не хочет возвращать слух

Многодетная мать Нина Екимова из Санкт-Петербурга, которая живет с глухотой, рассказала в интервью «МК», почему не стала бы возвращать слух, даже если у нее была бы такая возможность.

Женщина призналась, что ее особенность позволяет ей жить без постоянного информационного шума, с которым сталкиваются большинство россиян в повседневной жизни.

«Знаете, слышащие люди часто думают, что глухота — это черная дыра, пустота и страдание. Но для меня это мой фильтр. Мир звуков оглушает», — пояснила мать 11 детей.

Собеседница издания подчеркнула, что глухота давно перестала быть проблемой или диагнозом и превратилась в часть ее личности.

«Если я хочу услышать мужа, я смотрю на него. Если хочу послушать музыку — я кладу руку на колонку и чувствую ритм всем телом, от пяток до макушки», — заявила Екимова.

Петербурженка рассказала, что в ее семье разговаривают на жестовом языке. Для детей быстро стало нормой правило: чтобы мама тебя услышала, на нее нужно сначала посмотреть или коснуться плеча.

Екимова также отметила, что прямой передачи глухоты от родителя к ребенку нет. Все ее дети хорошо слышат, хотя их отец слабослышащий.