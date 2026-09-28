Image by user18526052 on Freepik
Новости России

Глухая мать 11 детей из Петербурга объяснила, почему не хочет возвращать слух

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Многодетная мать Нина Екимова из Санкт-Петербурга, которая живет с глухотой, рассказала в интервью «МК», почему не стала бы возвращать слух, даже если у нее была бы такая возможность.

Женщина призналась, что ее особенность позволяет ей жить без постоянного информационного шума, с которым сталкиваются большинство россиян в повседневной жизни.

«Знаете, слышащие люди часто думают, что глухота — это черная дыра, пустота и страдание. Но для меня это мой фильтр. Мир звуков оглушает», — пояснила мать 11 детей.

Собеседница издания подчеркнула, что глухота давно перестала быть проблемой или диагнозом и превратилась в часть ее личности.

«Если я хочу услышать мужа, я смотрю на него. Если хочу послушать музыку — я кладу руку на колонку и чувствую ритм всем телом, от пяток до макушки», — заявила Екимова.

Петербурженка рассказала, что в ее семье разговаривают на жестовом языке. Для детей быстро стало нормой правило: чтобы мама тебя услышала, на нее нужно сначала посмотреть или коснуться плеча.

Екимова также отметила, что прямой передачи глухоты от родителя к ребенку нет. Все ее дети хорошо слышат, хотя их отец слабослышащий.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
ТНТ раскрыл дату премьеры шоу «На высоте» с Галустяном и роботом
Следующая статья
Прокурор Рязанской области проведет личный прием жителей Касимовского округа
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад СССР. Теперь он назвал год, когда решится судьба конфликта на Украине.
Политика

Выяснилась истинная причина грубости Зеленского после заседания ООН

Замглавреда «МК» разобрал, почему у Зеленского сдали нервы, и нашёл в его словах закономерность, которая повторяется уже не первый раз.
Новости России

Эксперт сравнил новую тактику ВС России с ударами по нервной системе

Удары российской армии по дата-центрам на Украине принципиально отличаются...
Новости кино и ТВ

НТВ рассказал, что будет с шоу «ВИА Суперстар!» после смерти Сергея Соседова

Сегодня в 21:20 стартует третий сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+) на НТВ. Пресс-служба телеканала подтвердила, что премьера состоится по изначальному плану.
Темы
Новости России

Генерал рассказал, откуда могли лететь дроны на Северную Осетию

Украинские беспилотники могли перелететь Кавказский хребет и таким образом...
Новости России

Мать убитой в Абхазии россиянки рассказала, как нападавший водил за нос ее подруг

Предполагаемый убийца российской туристки Амины, отдыхавшей в Абхазии, намеренно...
Новости России

Эксперт сравнил новую тактику ВС России с ударами по нервной системе

Удары российской армии по дата-центрам на Украине принципиально отличаются...
Новости России

Сын Усольцевой сделал заявление в годовщину пропажи семьи

Даниил Баталов, сын пропавшей вместе с мужем и дочерью...
Новости России

Стало известно о темном прошлом парня, убившего россиянку в Абхазии

Эдгар Абухба, которого подозревают в убийстве российской туристки Амины...
Новости России

Стрелок восстановил картину убийства многодетного волгоградца

Житель Волгограда, задержанный по подозрению в убийстве многодетного мужчины...
Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Новости России

Семья раскрыла жуткие детали убийства многодетного отца в Волгограде

Житель Волгограда, застреленный накануне в магазине, находился в торговом...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье