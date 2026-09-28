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Новости России

Стало известно о темном прошлом парня, убившего россиянку в Абхазии

Никита Рязанцев
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Эдгар Абухба, которого подозревают в убийстве российской туристки Амины Бикбовой в Абхазии, оказался рецидивистом, ранее отбывавшим наказание за аналогичное преступление, пишет SHOT.

По данным издания, 26-летняя девушка отдыхала в Гагре и планировала вернуться домой 24 сентября. Во время отпуска она познакомилась с 25-летним молодым человеком. Вместе они уехали в съемную квартиру в селе Псахара, после чего Амина перестала выходить на связь. Вскоре подозреваемый признался в преступлении.

По предварительным данным, это не первое нападение мужчины на девушек.

«В 2019 году он жестоко избил российскую туристку и изнасиловал ее в заброшенном здании в Сухуме. Девушку он бил кулаками и камнями по голове», — говорится в публикации.

Тогда злоумышленник украл у жертвы два телефона, ювелирные украшения и деньги на сумму около 70 тысяч рублей, после чего скрылся. Пострадавшая выжила, хотя нападавший был уверен, что она умерла.

Как пишет SHOT, тогда Абухбу приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он отсидел пять лет и после этого вышел на свободу.

На недавнем допросе мужчина рассказал, что повздорил с Аминой и задушил ее. Он не смог утопить тело в Бзыбском ущелье и оставил его, завернутым в покрывало, в кустах у дороги.

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