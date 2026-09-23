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Новости России

Эксперт объяснил, какие фамилии нельзя взять при регистрации брака

Никита Рязанцев
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Российское законодательство не разрешает брать тройную фамилию при регистрации брака, рассказал ТАСС член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он пояснил, что общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных дефисом.

«Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной», — отметил Машаров.

Собеседник агентства обратил внимание, что муж и жена при заключении брака могут взять фамилию одного из них в качестве общей, сохранить нынешнюю или присоединить к своей фамилию супруга.

Машаров подчеркнул, что каждый из молодоженов имеет право выбрать, чью фамилию он хочет носить после заключения брака. Один из партнеров может принять фамилию другого, но это не является обязательным для второго.

Иногда молодожены желают взять общую фамилию, которая не совпадает ни с одной из их прежних. Важно отметить, что в момент регистрации брака такой вариант не предусмотрен. Однако после вступления в брак супруги могут подать заявление в ЗАГС о смене фамилии, заключил член ОП.

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