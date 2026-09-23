Погоня за браконьерами в Хабаровском крае закончилась трагедией

В Хабаровском крае во время погони рыбинспекторов за браконьерами погиб один человек, пишет Baza в канале на платформе «Макс».
Трагедия произошла возле села Тахта в Ульчском районе. Сотрудники инспекции преследовали нарушителей, чтобы те остановились для проверки.
В разгар погони катер рыбинспекции пошел наперерез и фактически пролетел над лодкой, в которой находились рыбаки.
«Один из мужчин оказался в воде и получил тяжелые травмы от винтов катера. Спасти его не удалось», — говорится в публикации.
По предварительной информации, еще один рыбак получил травмы.