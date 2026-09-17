Михаил Ефремов живет на Патриарших, нашел новую любовь и получает рекордные гонорары после освобождения

Актер Михаил Ефремов, недавно освободившийся из мест лишения свободы, кардинально перестроил свою жизнь. По данным «КП», 62-летний артист не только нашел новую спутницу жизни, но и стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров на российской театральной сцене.

Ефремов принял решение оставить всё нажитое имущество своей бывшей жене Софье Кругликовой и их общим детям. Сам артист перебрался в съемную квартиру в престижном районе Патриарших прудов, где теперь живет с 43-летней актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой.

Белоусова — дочь актера «Ленкома» Владимира Белоусова, выпускница Щепкинского училища. В 2010 году она состояла в браке с актером Шамилем Хаматовым (братом Чулпан Хаматовой), однако спустя восемь лет пара развелась.

По слухам, роман Ефремова и Белоусовой зародился еще до трагического ДТП. Пока артист отбывал срок, Дарья регулярно навещала его на свиданиях. Именно узнав об этих встречах, Кругликова подала на развод. Сейчас пара ведет крайне уединенный образ жизни.

«Они оба влюблены в талант друг друга, им интересно вместе. Они почти никуда не выходят, стали настоящими домоседами», — делятся знакомые артиста.

Продюсер Евгений Морозов, описывая характер новой избранницы Ефремова, отмечает, что их объединяет глубокая любовь к искусству: «Надо понять, что вы будете обсуждать в спальне — Гуччи или Станиславского. Про Станиславского Ефремову интереснее».

Несмотря на статус «домоседа», Ефремов активно возвращается к работе. Сейчас он репетирует в театре «Мастерская «12»» Никиты Михалкова. Артист занят в новом спектакле «Васса Железнова», где на одной сцене с ним выступают его сын Николай и сама Дарья Белоусова.

После освобождения Ефремов оказался на пике театрального спроса. По словам промоутера Евгения Морозова, 62-летний актер сейчас является одним из самых высокооплачиваемых в России.