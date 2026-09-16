Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

В Рязани наградили победителей 28-го городского конкурса «Лучший ТОС, двор, подъезд»

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский подвел итоги ежегодного городского смотра-конкурса, который в этом году проводился уже в 28-й раз. Интерес жителей к участию не угасает: на этот раз было подано 260 заявок от активных граждан и общественных объединений.

Как отметил глава города, комитеты территориального общественного самоуправления (ТОС) решают широкий спектр важнейших задач для сотен и тысяч рязанцев. В сферу их деятельности входит гуманитарная поддержка участников специальной военной операции и жителей новых территорий, благоустройство дворовых и поселковых пространств, патриотическое воспитание молодежи, развитие волонтерства, а также организация спортивных и культурных мероприятий.

«Благодаря конкурсу каждый год мы знакомимся с новыми инициативами и коллективами – и видим, что социально значимых проектов становится больше», – подчеркнул Борис Ясинский.

По итогам смотра-конкурса награды в номинации «Лучший общественный проект по месту жительства» получили 18 комитетов ТОС. География победителей охватила весь город: от Михайловского шоссе и микрорайона Мирный до поселка Храпово и села Солотча.

Еще 15 активистов и председателей комитетов были отмечены в номинации «Лучшая общественная инициатива». Глава администрации выразил благодарность всем участникам за неравнодушие, поддержку и активную гражданскую позицию, которая делает Рязань комфортнее и уютнее.

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