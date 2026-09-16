Фото Администрации Рязани
Общество

Рязанская делегация почтила память героев Новороссийска

Олеся Чугунова
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Представители администрации Рязани посетили торжества в Новороссийске, приуроченные к 188-летию основания города, 53-й годовщине присвоения звания «Город-герой» и 83-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков у его стен.

В составе делегации — начальник сектора внешних связей управления делами мэрии Федор Полетаев. Вместе с главой Новороссийска Андреем Кравченко и спикером городской Думы Андреем Антоновым рязанцы обсудили развитие межмуниципального сотрудничества и обменялись памятными подарками, отражающими культурные традиции регионов.

Одним из центральных событий стало возложение цветов к памятнику Леониду Брежневу в сквере его имени. Отмечается, что Брежнев является Почетным гражданином Новороссийска, четырежды Героем Советского Союза и Героем Социалистического Труда.

Особую значимость для участников церемонии имел ритуал перезахоронения останков советских воинов на кладбище Кабахаха. С воинскими почестями в землю предали 40 солдат. Траурная церемония сопровождалась троекратным оружейным залпом под гимн России, после чего делегации возложили цветы к мемориалу «Скорбящий ангел».

Поисковые работы ведутся в Новороссийске уже 27 лет. За это время удалось найти и идентифицировать останки 2396 бойцов Красной армии и 134 мирных жителей.

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