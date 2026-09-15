Фото Администрации Рязани
Общество

В Рязани подвели итоги летней занятости и профилактики среди подростков

Олеся Чугунова
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В Рязанском политехническом колледже 11 сентября состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Возглавила встречу заместитель главы администрации Екатерина Зимина.

К обсуждению подключились представители ключевых сфер: заместитель министра образования региона Ольга Толубаева, руководители социальной сферы, правоохранители, специалисты системы профилактики и здравоохранения, представители духовенства и общественных организаций.

Центральными темами стали занятость и отдых подростков летом, результаты культурно-досуговых, спортивных и социальных мероприятий для несовершеннолетних (в том числе для ребят, состоящих на профилактическом учёте), а также меры по предупреждению противоправного поведения среди студентов учреждений среднего профессионального образования.

Кадровый центр «Работа России» ежегодно помогает подросткам 14–18 лет найти временную работу в свободное от учёбы время. Трудоустройство проходит через школьные трудовые отряды на базе образовательных организаций либо по договорам с работодателями. Приоритет при распределении рабочих мест отдают ребятам из трудных жизненных ситуаций, детям в социально опасном положении, а также тем, кого направила комиссия по делам несовершеннолетних. С начала 2026 года благодаря центру временную работу получили порядка 500 подростков.

За летний сезон в разных формах занятости и досуга поучаствовали свыше 40 000 детей и подростков. По данным министерства образования Рязанской области, в Рязани работают 11 колледжей и техникумов областного подчинения и один федеральный — в них обучаются около 18 000 студентов. Профилактические меры охватывают все образовательные учреждения вне зависимости от их ведомственной принадлежности и местоположения.

Екатерина Зимина подчеркнула, что совместная задача властей и правоохранительных органов — поддерживать детей на каждом этапе взросления: от школьных лет до начала самостоятельной взрослой жизни.

По итогам заседания комиссия сформулировала предложения, которые помогут эффективнее решать вопросы трудоустройства, организации досуга и летнего отдыха подростков, а также снижать уровень противоправного поведения в среде студентов СПО.

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