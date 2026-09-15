Фото: vk.ru/rzn_life_vk, автор снимка не указан.
Происшествия

В соцсетях сообщили о «банде цыганских детей», орудующей в Рязани

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани, в районе ТЦ «Круиз» «В районе Круиза орудует банда цы **** их детей, вооруженные ножами». Об этом, ссылаясь на подписчицу, пишет «RZN LIFE l ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ». 

По словам рязанки, цыганские дети нападают на взрослых, рвут одежду, воруют. Вечером 12 сентября трое детей в возрасте 6-8 лет напали на девушку с подругой. 

«… оскорбляли, рвали одежду, позже нам удалось поймать одного, и его забрала полиция, — описывает случившееся пользовательница соцсети. — Еще один размахивал ножом, пытался наброситься со словами, что перережет горло». 

Официальная информация не поступала. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Сбросил 5 кг, набрал 10: врач раскрыл ловушку жестких диет
Следующая статья
В Рязани подвели итоги летней занятости и профилактики среди подростков

Популярные материалы

Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Новости России

Что известно о ракетной атаке ВСУ на Таганрог

После массированной атаки ВСУ в Таганроге возникли три очага возгорания. Повреждены дома, учебное заведение и другие объекты.
Темы
Политика

Военкор Коц прокомментировал «энергетический договорнячок» 

Военкор перечислил, что должно произойти на деле, чтобы решить проблему с топливом на мировом рынке.
Здоровье

Сбросил 5 кг, набрал 10: врач раскрыл ловушку жестких диет

Врач рассказал, почему годы жестких диет делают похудение все сложнее и к чему это приводит со временем.
Происшествия

Под Рязанью мужчина больше года жил в чужом доме в Солотче

Хозяин заглянул в дом впервые за полтора года и не узнал жилище. Разгадка нашлась под кроватью — в старой записной книжке. 
Политика

Раскрыт истинный смысл слов о «решающих неделях или месяцах» на Украине

Канцлер Германии предупредил о ключевых неделях в противостоянии с Россией. Аналитик объяснил, что за этим стоит.
Транспорт и дороги

Рязанцы стали чаще ездить на поездах ЦППК с багажом

Самым активным месяцем стал август: пассажиры оформили 1,5 тыс. таких билетов, на 15% больше, чем годом ранее.
Новости России

ВСУ начали использовать новые дроны в зоне СВО

Новые дроны ВСУ разгоняются до 400 км/ч. Эксперт объяснил, почему армии РФ пока сложно их распознать и чем можно сбивать.
Новости кино и ТВ

О чем сериал «Законник» на НТВ и кто в главных ролях

Убийца использует вирус вместо оружия — сюжет нового детектива «Законник» на НТВ. Премьера 21 сентября, в ролях Устюгов и Маякин. 
Транспорт и дороги

На М-5 в Спасском округе столкнулись «Шкода» и «Газель»

На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области столкнулись легковушка и «Газель». Двое пострадавших обратились за помощью.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье