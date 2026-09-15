В соцсетях сообщили о «банде цыганских детей», орудующей в Рязани

В Рязани, в районе ТЦ «Круиз» «В районе Круиза орудует банда цы **** их детей, вооруженные ножами». Об этом, ссылаясь на подписчицу, пишет «RZN LIFE l ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

По словам рязанки, цыганские дети нападают на взрослых, рвут одежду, воруют. Вечером 12 сентября трое детей в возрасте 6-8 лет напали на девушку с подругой.

«… оскорбляли, рвали одежду, позже нам удалось поймать одного, и его забрала полиция, — описывает случившееся пользовательница соцсети. — Еще один размахивал ножом, пытался наброситься со словами, что перережет горло».

Официальная информация не поступала.