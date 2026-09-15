Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

О чем сериал «Законник» на НТВ и кто в главных ролях

Алексей Самохин
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На НТВ 21 сентября выходит детективный сериал «Законник» (16+) с Романом Маякиным и Александром Устюговым в главных ролях. Премьера состоится в понедельник в эфире федерального канала.

По сюжету бывший следователь Следственного комитета Кирилл Мальцев теряет смысл жизни после семейной трагедии. Несколько лет назад из-за неизвестного киллера погибла его дочь, и с тех пор герой живет, по его собственным словам, «на автопилоте». Все меняется, когда криминальный авторитет Аркадий Корзун предлагает Мальцеву найти и остановить убийцу, который охотится за самим Корзуном.

Особенность сюжета в необычном оружии убийцы: он не стреляет и не использует нож, а применяет смертоносный вирус, способ действия которого никто не может разгадать. Для Мальцева задание превращается в личную месть, ведь тот же киллер несколько лет назад убил его дочь.

Роман Маякин признался, что роль стала для него необычным актерским испытанием.

«Мой герой Кирилл практически все десять серий молчит. Из средств выразительности у меня были только глаза, внешность, походка и состояние, в котором я находился», — рассказал актер.

Режиссер сериала Денис Карышев объяснил, почему решил построить историю вокруг вируса как оружия убийцы.

«Если бы вирус стал оружием, и оно оказалось у преступника, получился бы идеальный способ убийства», — отметил Карышев.

По словам режиссера, путь мести, которым движется главный герой, оказывается путем в никуда, а сама история постепенно превращается в историю о новой любви и способности защищать то, что дорого.

Кроме Маякина и Устюгова, в сериале снялась Аглая Шиловская. Всего в проекте десять серий, зрители смогут следить за развитием сюжета каждую неделю в прайм-тайм на НТВ.

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