Транспорт и дороги

На М-5 в Спасском округе столкнулись «Шкода» и «Газель»

Алексей Самохин
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На трассе М-5 «Урал» в Спасском округе столкнулись «Шкода» и «Газель», пострадали двое. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло 14 сентября около 06:30 на 252-м километре автодороги. 60-летний местный житель за рулем «Шкоды» столкнулся с «Газелью», которой управлял 49-летний житель Шиловского округа.

После аварии водитель одной из машин и его 55-летняя пассажирка получили травмы и обратились за медицинской помощью. Подробности состояния пострадавших полиция пока не раскрывает.

По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка. 

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