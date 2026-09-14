Ремонт дороги к «Сосновому бору» в Рязани завершится к 15 октября

Капитальный ремонт автомобильной дороги, ведущей к санаторию «Сосновый бор» в Рязани, планируется завершить к 15 октября. Об этом стало известно на заседании регионального правительства 14 сентября.

Губернатор Рязанской области Павел Малков акцентировал внимание на необходимости грамотного подхода к финальной стадии работ. Глава региона поручил профильным ведомствам заранее проработать схему организации дорожного движения и грамотно обустроить парковочные пространства на прилегающей к санаторию территории, чтобы избежать заторов, особенно в периоды высокой загруженности.

Мэр Рязани Борис Ясинский, выступая с докладом, подтвердил, что подрядчики укладываются в установленные графики. По его словам, масштабное обновление дорожного полотна на данном участке выйдет на финишную прямую и будет полностью завершено к 15 октября.

В настоящее время специалисты уже занимаются разработкой детального проекта организации дорожного движения. Ключевым элементом новой схемы станет создание организованных парковочных зон в непосредственной близости от детского лагеря и санатория.