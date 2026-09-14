В Башкирии женщина обвинила брата в краже монет на 13 млн рублей по совету гадалок

В Башкирии полицейские столкнулись с необычным делом: местная жительница обвинила собственного брата в краже золотых и палладиевых монет стоимостью около 13 миллионов рублей. Главным основанием для подозрений стали выводы гадалок и экстрасенсов.

Как сообщает канал Baza, история с исчезнувшими ценностями берет начало в 2007 году. По версии заявительницы, тогда она приобрела более 200 монет из драгоценных металлов. Саквояж с сокровищами женщина якобы передала на хранение своей матери и вспомнила о нем лишь спустя 12 лет. Однако к тому моменту сумка оказалась пуста.

Вместо обращения в правоохранительные органы женщина доверила расследование гадалкам и экстрасенсам. После «общения с потусторонними сущностями» колдуньи указали на виновного — им оказался родной брат потерпевшей. По версии экстрасенсов, мужчина продал всю коллекцию, на вырученные деньги приобрел квартиру, а остаток средств разместил на банковском вкладе.

Спустя несколько лет после «мистического расследования» женщина все же обратилась в полицию, приложив к заявлению заключения гадалок в качестве доказательств. Однако правоохранители потребовали более конкретных улик. У заявительницы не оказалось ни фотографий коллекции, ни сертификатов на монеты, ни банковских чеков, подтверждающих покупку.

Сотрудники полиции провели проверку в отношении подозреваемого брата. Никаких золотых запасов или многомиллионных вкладов у мужчины обнаружено не было. Квартира, которую гадалки назвали купленной на деньги от продажи монет, оказалась оформлена в ипотеку.