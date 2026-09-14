Image by Freepik
Новости России

В Башкирии женщина обвинила брата в краже монет на 13 млн рублей по совету гадалок

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Башкирии полицейские столкнулись с необычным делом: местная жительница обвинила собственного брата в краже золотых и палладиевых монет стоимостью около 13 миллионов рублей. Главным основанием для подозрений стали выводы гадалок и экстрасенсов.

Как сообщает канал Baza, история с исчезнувшими ценностями берет начало в 2007 году. По версии заявительницы, тогда она приобрела более 200 монет из драгоценных металлов. Саквояж с сокровищами женщина якобы передала на хранение своей матери и вспомнила о нем лишь спустя 12 лет. Однако к тому моменту сумка оказалась пуста.

Вместо обращения в правоохранительные органы женщина доверила расследование гадалкам и экстрасенсам. После «общения с потусторонними сущностями» колдуньи указали на виновного — им оказался родной брат потерпевшей. По версии экстрасенсов, мужчина продал всю коллекцию, на вырученные деньги приобрел квартиру, а остаток средств разместил на банковском вкладе.

Спустя несколько лет после «мистического расследования» женщина все же обратилась в полицию, приложив к заявлению заключения гадалок в качестве доказательств. Однако правоохранители потребовали более конкретных улик. У заявительницы не оказалось ни фотографий коллекции, ни сертификатов на монеты, ни банковских чеков, подтверждающих покупку.

Сотрудники полиции провели проверку в отношении подозреваемого брата. Никаких золотых запасов или многомиллионных вкладов у мужчины обнаружено не было. Квартира, которую гадалки назвали купленной на деньги от продажи монет, оказалась оформлена в ипотеку.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова
Следующая статья
В Милославском округе заменили аварийный водопровод, построенный в 1975 году

Популярные материалы

Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости кино и ТВ

От чего умер актер Геннадий Спириденков, известный по «Невскому» и «Ментам»

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер в 70 лет. Он сыграл более чем в 50 проектах, включая «Невский» и «Ментовские войны».
Политика

Подоляка связал удар по Луцку с новой системой «Рассвет-3

Удар по железнодорожному вокзалу в Луцке мог совпасть с испытаниями новой системы. Подоляка допустил такую связь, но фактов пока нет.
Новости кино и ТВ

Умер заслуженный артист России Сергей Бельский

Сергей Аркадьевич много лет служил на сцене Липецкого драматического театра. Коллеги называют его душой коллектива, верным другом, добрым и заботливым товарищем и наставником для молодых актеров.
Погода

Аномальную зиму пообещали рязанцам из-за Эль-Ниньо

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима в Рязанской области и почему январь может принести на 30–40% больше осадков. 
Темы
Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Транспорт и дороги

Ремонт дороги к «Сосновому бору» в Рязани завершится к 15 октября

Глава региона поручил профильным ведомствам заранее проработать схему организации дорожного движения и грамотно обустроить парковочные пространства на прилегающей к санаторию территории, чтобы избежать заторов, особенно в периоды высокой загруженности.
Общество

В Милославском округе заменили аварийный водопровод, построенный в 1975 году

В настоящее время к обновленной системе водоснабжения подключено 21 домовладение. Подача воды в село осуществляется в бесперебойном режиме.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Происшествия

В Рязани водитель оштрафован на 41 500 рублей за проезд и порчу имущества на улице Почтовой

В результате действий водителя были повреждены цветочные клумбы, информационный стенд и иные объекты муниципальной собственности.
Общество

Массовое отключение света произошло в Рязани вечером 14 сентября

Инцидент зафиксирован в 17:40. По предварительным данным, причиной отключения стало технологическое нарушение в сетях.
Новости России

Сурдопереводчика подозревают в обмане глухих студентов на 500 тысяч рублей в Приморье

По версии следствия, 29-летняя сурдопереводчик одного из колледжей Уссурийска воспользовалась доверием учащихся и похитила у них крупную сумму денег.
Общество

Рязанец задолжал ребенку более 1,4 миллиона рублей по алиментам

Как установило следствие, в период с 12 августа по 31 декабря 2025 года подсудимый, являясь родителем, не производил выплаты по алиментам в нарушение ранее вынесенного судебного решения.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье