Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани водитель оштрафован на 41 500 рублей за проезд и порчу имущества на улице Почтовой

Анастасия Мериакри
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В Рязани местный житель понес административное наказание после того, как проехал на автомобиле по пешеходной зоне, повредив элементы городского благоустройства.

Инцидент произошел в ночные часы с 5 на 6 сентября. В правоохранительные органы поступила информация о том, что легковой автомобиль марки Geely совершил проезд по улице Почтовой, которая является пешеходной. В результате действий водителя были повреждены цветочные клумбы, информационный стенд и иные объекты муниципальной собственности.

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность нарушителя. Им оказался 44-летний житель Рязани. В отношении мужчины было возбуждено восемь дел об административных правонарушениях.

Согласно материалам дела, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения: ему вменили три эпизода по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, в том числе движение по тротуарам или пешеходным зонам), три эпизода по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении), а также нарушения по части 3 статьи 12.16 (несоблюдение требований дорожных знаков) и части 2 статьи 12.12 КоАП РФ.

Общая сумма наложенных на автомобилиста штрафов составила 41 500 рублей.

В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к гражданско-правовой ответственности для полного возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу.

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