Около 150 квартир повреждено в Орле после атаки БПЛА

В Орле продолжаются масштабные восстановительные работы после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 13 сентября. Мэр города Юрий Парахин провел рабочее совещание в Заводском районе, где оценил масштаб повреждений и ход устранения их последствий.

В результате падения обломков БПЛА пострадало здание детского сада № 98, а также четыре соседних многоквартирных дома. Всего повреждения получили около 150 квартир. Основной ущерб пришелся на остекление, точный список пострадавших помещений в настоящее время уточняется специалистами.

Глава города подчеркнул, что главное внимание сейчас уделяется детскому саду. Несмотря на повреждения, образовательный и воспитательный процесс не прерывался: часть воспитанников временно перевели в первый корпус этого же учреждения, остальные посещают соседний детский сад № 87.

«Дети — наше самое дорогое, и они не должны становиться свидетелями последствий террористических атак», — отметил Юрий Парахин.

Уже в ближайшее время в здании начнется замена окон, а также небольшой внутренний ремонт и восстановление фасада. Мэр поставил задачу завершить основные мероприятия до конца текущей недели, чтобы с понедельника дети смогли вернуться в привычные группы. Дополнительно планируется полностью обновить детскую площадку и веранду.

Работа ведется и в пострадавших многоквартирных домах. В квартирах, куда уже был предоставлен доступ, специалисты демонтировали поврежденные стекла и закрыли оконные проемы защитной пленкой для сохранения тепла. С сегодняшнего дня подрядные организации приступили к замерам для установки новых оконных конструкций.

Жителям было предложено временное размещение в пунктах временного размещения (ПВР) на период проведения ремонтных работ, однако пока такой необходимости ни у кого не возникло.

В ближайшее время мэр Орла планирует лично встретиться с жителями пострадавших домов, чтобы ответить на вопросы и проконтролировать качество восстановительных работ.