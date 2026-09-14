Астролог назвал самые опасные дни второй половины сентября 2026 года

Вторая половина сентября 2026 года обещает стать настоящим испытанием на прочность. К традиционной осенней суете, разговорам о финансах и всплывающим старым долгам добавится серьезное астрономическое давление. Резкая смена позиций планет затронет как мировую политику, так и повседневную жизнь обычных людей. Астролог Александр Зараев рассказал Life.ru, каких событий ожидать и как избежать ошибок в этот непростой период.

Новолуние и ретроградный Уран запускают обновление

Ключевые изменения начались 10 сентября, когда Уран перешел в попятное движение, а 11 сентября наступило новолуние. По словам эксперта, это запускает принцип вхождения в новый цикл, возвращая в повестку невыполненные обещания и недоработанные вопросы. Венера в Скорпионе добавила эмоциональной напряженности и страсти, а Меркурий в Весах требует от людей и организаций поиска совершенно новых, гибких способов коммуникации.

Пик напряженности и снижение баллов биосферы

Особую бдительность стоит проявить в районе осеннего равноденствия, которое стартует 23 сентября. Организм человека начинает перестраиваться под смену энергий заранее, а ситуация усугубляется полнолунием. Точный аспект начнется 20-го числа, достигнув своего максимума 23 и 26 сентября.

В эти дни негативная биосфера может достичь критической отметки в минус 28 баллов, что существенно повышает риск бытовых аварий и несчастных случаев. Специалисты рекомендуют заранее проверить состояние электропроводки в доме и пополнить домашние аптечки.

Календарь удачных и неудачных дней

Астролог четко разделил месяц на благоприятные и рискованные периоды:

Благоприятные дни (11–17 сентября): Идеальное окно для принятия смелых решений, планирования и запуска новых проектов. Звезды готовы оказать поддержку.

Идеальное окно для принятия смелых решений, планирования и запуска новых проектов. Звезды готовы оказать поддержку. Неблагоприятные дни (18–26 сентября): Категорически не подходят для дальних поездок, рискованных финансовых сделок, операций с недвижимостью или переездов.

Конец месяца и мировая политика

Финал сентября также принесет свои коррективы. 28 сентября Марс перейдет из Рака во Льва, актуализируя вопросы власти, лидерства и амбиций. Это время может ознаменоваться политической турбулентностью в Европе, в частности, усилением позиций правых партий в Германии и внутренним напряжением во Франции. 30 сентября Меркурий вступит в знак Скорпиона, подтолкнув к пересмотру ранних договоренностей.

Что касается мировой арены, Солнце в Весах после 23 сентября откроет новые перспективы, однако переговоры крупнейших мировых лидеров будут идти с трудом. Первые попытки вывести застойную ситуацию на новые рельсы ожидаются не ранее 1 октября.

По мнению Александра Зараева, весь сентябрь работает на создание фундамента для более спокойного октября, а не на сиюминутные победы.

«Конец сентября станет временем подготовки нового маршрута. В этот период многим людям нужно сбавить скорость, не пытаться решить конфликты лобовым путём и не прыгать выше головы. Сентябрь создаёт новые мосты, но, как обычно, лошадей на переправе не меняют», — отмечает астролог.

Тем, кто попытается продавить решения силой или искусственно ускорить события, звезды с большей вероятностью «подставят подножку». Разумнее всего использовать эту паузу для наблюдения, честного диалога и подготовки новых стратегий.