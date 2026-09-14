Изображение сгенерировано нейросетью
Интересное

Астролог назвал самые опасные дни второй половины сентября 2026 года

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вторая половина сентября 2026 года обещает стать настоящим испытанием на прочность. К традиционной осенней суете, разговорам о финансах и всплывающим старым долгам добавится серьезное астрономическое давление. Резкая смена позиций планет затронет как мировую политику, так и повседневную жизнь обычных людей. Астролог Александр Зараев рассказал Life.ru, каких событий ожидать и как избежать ошибок в этот непростой период.

Новолуние и ретроградный Уран запускают обновление

Ключевые изменения начались 10 сентября, когда Уран перешел в попятное движение, а 11 сентября наступило новолуние. По словам эксперта, это запускает принцип вхождения в новый цикл, возвращая в повестку невыполненные обещания и недоработанные вопросы. Венера в Скорпионе добавила эмоциональной напряженности и страсти, а Меркурий в Весах требует от людей и организаций поиска совершенно новых, гибких способов коммуникации.

Пик напряженности и снижение баллов биосферы

Особую бдительность стоит проявить в районе осеннего равноденствия, которое стартует 23 сентября. Организм человека начинает перестраиваться под смену энергий заранее, а ситуация усугубляется полнолунием. Точный аспект начнется 20-го числа, достигнув своего максимума 23 и 26 сентября.

В эти дни негативная биосфера может достичь критической отметки в минус 28 баллов, что существенно повышает риск бытовых аварий и несчастных случаев. Специалисты рекомендуют заранее проверить состояние электропроводки в доме и пополнить домашние аптечки.

Календарь удачных и неудачных дней

Астролог четко разделил месяц на благоприятные и рискованные периоды:

  • Благоприятные дни (11–17 сентября): Идеальное окно для принятия смелых решений, планирования и запуска новых проектов. Звезды готовы оказать поддержку.
  • Неблагоприятные дни (18–26 сентября): Категорически не подходят для дальних поездок, рискованных финансовых сделок, операций с недвижимостью или переездов.

Конец месяца и мировая политика

Финал сентября также принесет свои коррективы. 28 сентября Марс перейдет из Рака во Льва, актуализируя вопросы власти, лидерства и амбиций. Это время может ознаменоваться политической турбулентностью в Европе, в частности, усилением позиций правых партий в Германии и внутренним напряжением во Франции. 30 сентября Меркурий вступит в знак Скорпиона, подтолкнув к пересмотру ранних договоренностей.

Что касается мировой арены, Солнце в Весах после 23 сентября откроет новые перспективы, однако переговоры крупнейших мировых лидеров будут идти с трудом. Первые попытки вывести застойную ситуацию на новые рельсы ожидаются не ранее 1 октября.

По мнению Александра Зараева, весь сентябрь работает на создание фундамента для более спокойного октября, а не на сиюминутные победы.

«Конец сентября станет временем подготовки нового маршрута. В этот период многим людям нужно сбавить скорость, не пытаться решить конфликты лобовым путём и не прыгать выше головы. Сентябрь создаёт новые мосты, но, как обычно, лошадей на переправе не меняют», — отмечает астролог.

Тем, кто попытается продавить решения силой или искусственно ускорить события, звезды с большей вероятностью «подставят подножку». Разумнее всего использовать эту паузу для наблюдения, честного диалога и подготовки новых стратегий.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В ЦПКиО Рязани высадили почти 300 деревьев и кустарников
Следующая статья
Прилепин объяснил, почему Польша «лаять» на Россию

Популярные материалы

Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости кино и ТВ

От чего умер актер Геннадий Спириденков, известный по «Невскому» и «Ментам»

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер в 70 лет. Он сыграл более чем в 50 проектах, включая «Невский» и «Ментовские войны».
Политика

Подоляка связал удар по Луцку с новой системой «Рассвет-3

Удар по железнодорожному вокзалу в Луцке мог совпасть с испытаниями новой системы. Подоляка допустил такую связь, но фактов пока нет.
Новости кино и ТВ

Умер заслуженный артист России Сергей Бельский

Сергей Аркадьевич много лет служил на сцене Липецкого драматического театра. Коллеги называют его душой коллектива, верным другом, добрым и заботливым товарищем и наставником для молодых актеров.
Погода

Аномальную зиму пообещали рязанцам из-за Эль-Ниньо

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима в Рязанской области и почему январь может принести на 30–40% больше осадков. 
Темы
Общество

Рязанец задолжал ребенку более 1,4 миллиона рублей по алиментам

Как установило следствие, в период с 12 августа по 31 декабря 2025 года подсудимый, являясь родителем, не производил выплаты по алиментам в нарушение ранее вынесенного судебного решения.
Экология, природа, животные

Россельхознадзор выявил нарушения при использовании сельхозземель в Рязанской области

В ходе проверки было установлено, что правообладатель использовал на своих полях необработанные и непереработанные побочные продукты животноводства, что является прямым нарушением экологических и земельных норм.
Погода

Метеорологическая осень придет в Рязанскую область на следующей неделе с затяжными дождями

Ожидается приход активных североатлантических циклонов, затяжные дожди и заметное похолодание.
Новости России

Около 150 квартир повреждено в Орле после атаки БПЛА

В результате падения обломков БПЛА пострадало здание детского сада № 98, а также четыре соседних многоквартирных дома. Всего повреждения получили около 150 квартир.
Здоровье

Почка отказала у мужчины после многолетнего приёма протеина

Мужчина на протяжении нескольких лет ежедневно употреблял протеиновые добавки, совмещая их прием с интенсивными тренировками несколько раз в неделю.
Новости России

Семилетние братья-близнецы в Петербурге могли погибнуть из-за ошибки с дозировкой лекарств

Тела семилетних мальчиков были обнаружены сегодня утром в одной из квартир на проспекте Обуховской Обороны.
Происшествия

В Клепиковском районе вынесли приговор мужчине за хранение частей оружия и патронов

Как установило следствие, с 2009 года по март 2024 года подсудимый незаконно держал в своем жилище запрещенные предметы. В тайнике мужчины были обнаружены основные части нарезного оружия, а также 40 патронов.
Общество

Рязанец сделал предложение возлюбленной на заснеженном берегу Оки в годовщину их знакомства

История Дмитрия и Виктории началась 26 февраля 2023 года. Пара познакомилась в интернете, долго переписывалась и, наконец, решилась на первую встречу в реальной жизни.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье