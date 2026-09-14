Грузовик сбил пешехода на трассе М-5 в Шиловском районе

В Рязанской области вечером 11 сентября на федеральной трассе произошло ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно пришли на помощь пострадавшему до прибытия медиков.

По предварительным данным, около 21:00 на 278-м километре автодороги М-5 «Урал», проходящей по территории Шиловского муниципального округа, 38-летний водитель грузового автомобиля Volvo, житель Пензенской области, совершил наезд на 40-летнего местного жителя.

Экипаж ДПС прибыл на место происшествия раньше других экстренных служб. Пешеход нуждался в неотложной медицинской помощи. Воспользовавшись специальной укладкой для оказания первой помощи, инспекторы оперативно обработали раны и наложили защитные повязки. Это позволило предотвратить попадание грязи и развитие инфекции до приезда врачей.

Вскоре на место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший был госпитализирован в ближайшую больницу для оказания квалифицированной помощи и дальнейшего лечения.