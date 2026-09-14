Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Происшествия

В Рязани задержали 27-летнюю дроппершу, которая помогала мошенникам выводить миллионы рублей

Анастасия Мериакри
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Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД по Октябрьскому району задержали местную жительницу, подозреваемую в пособничестве дистанционным мошенникам. 27-летняя неработающая женщина выступала в роли так называемого «дроппера» — посредника при выводе похищенных у граждан средств.

По версии следствия, девушка стала жертвой собственной доверчивости и желания быстро заработать. Знакомый порекомендовал ей канал в интернет-мессенджере, где предлагалась подработка со свободным графиком. Связавшись с неизвестными, рязанка согласилась на условия: она должна была принимать денежные переводы на свою банковскую карту, обналичивать их в банкоматах и передавать наличные курьерам. За каждую такую операцию ей обещали денежное вознаграждение.

Предварительно установлено, что только в августе текущего года женщина не менее пяти раз участвовала в подобных транзакциях. Суммы, поступавшие на ее счет от обманутых граждан, варьировались от 400 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Все снятые наличные она оперативно передавала подельникам.

В настоящее время в отношении задержанной дознавателем отдела МВД по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Следствие устанавливает все обстоятельства совершенных деяний и возможные связи фигурантки с организаторами преступной группы.

Правоохранительные органы напоминают гражданам о строгой ответственности за подобные действия. Передача своих банковских карт, счетов или реквизитов третьим лицам в корыстных целях, а также выполнение финансовых операций по их указанию является уголовно наказуемым деянием. За неправомерный оборот средств платежей законодательство предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

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