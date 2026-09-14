В Рязани внедрят новый метод лазерного лечения аденомы простаты

Уровень урологической помощи в Рязани выходит на новый уровень. В Городской клинической больнице №11 завершена закупка специализированного оборудования для проведения малоинвазивной лазерной энуклеации предстательной железы (MiLEP). В ближайшее время эта передовая методика станет доступна для жителей региона.

Аденома предстательной железы остается одним из самых распространенных урологических заболеваний у мужчин старшего возраста. Она проявляется учащенным и затрудненным мочеиспусканием, ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря и ночными пробуждениями. Долгое время единственным радикальным вариантом помощи оставалась открытая операция, которая требовала длительного и тяжелого восстановительного периода, занимавшего несколько недель.

Новый метод представляет собой современную и безопасную альтернативу. Вместо крупных инструментов, способных травмировать мочеиспускательный канал, хирург использует тонкие и высокоточные инструменты, которые вводятся через естественные пути. Лазерный луч аккуратно отделяет и удаляет измененную ткань, одновременно запаивая (коагулируя) кровеносные сосуды.

Благодаря такой технологии кровопотеря сводится к минимуму, а риск послеоперационных осложнений значительно снижается. Ключевое преимущество MiLEP заключается в сохранении привычного качества жизни пациента: после вмешательства гораздо реже возникают проблемы с мочеиспусканием, а процесс реабилитации проходит в разы быстрее.

Главный врач ГКБ №11 Роман Васин подчеркнул, что внедрение этой технологии делает высокотехнологичную помощь более доступной для рязанцев.

«Ещё недавно такие вмешательства выполнялись преимущественно в крупных федеральных центрах. Теперь данная технология приходит в нашу больницу: оборудование уже закуплено, специалисты готовятся к работе с ним. В ближайшее время мы планируем начать проведение операций», — отметил Роман Васин.