Дожди и до +19°С тепла будет в Рязанской области 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также повсеместные осадки, которые местами могут быть довольно интенсивными.

В ночные часы в некоторых районах области пройдут небольшие дожди. Днем характер осадков усилится: синоптики обещают небольшой, а местами умеренный дождь. Особую бдительность следует проявить жителям южных районов региона, где локально возможны сильные ливни.

В течение суток будет дуть северо-восточный ветер. Ночью его скорость составит 2–7 метров в секунду, а днем порывы усилятся до 5–10 метров в секунду.

Ночью воздух в регионе остынет до +6…+11°С. Днем температура будет комфортной для середины сентября и прогреется до +14…+19°С.