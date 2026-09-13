Геннадий Спириденков. Фото: группа театра "Комедианты" VK
Новости кино и ТВ

От чего умер актер Геннадий Спириденков, известный по «Невскому» и «Ментам»

Алексей Самохин
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Заслуженный артист России, актер театра и кино Геннадий Спириденков умер в возрасте 70 лет. Ему стало плохо во время спектакля в театре «Комедианты», после чего артиста экстренно доставили в больницу.

По словам дочери актера Светланы, причиной смерти стало желудочно-кишечное кровотечение. Спириденков пережил клиническую смерть прямо на сцене, его реанимировали и доставили в больницу, но после госпитализации оторвался тромб и перекрыл легочную артерию.

«Желудочно-кишечное кровотечение, клиническая смерть на сцене, а уже в больнице тромб оторвался и перекрыл легочную артерию», — рассказала Светлана в беседе с aif.ru.

Знакомая актера Марина рассказала, что все произошло неожиданно. По ее словам, Спириденков внезапно упал во время спектакля, после чего ему вызвали скорую помощь.

«Он просто упал, вызвали скорую. Они, вроде бы, завели сердце, увезли в Мариинскую больницу. И в реанимации он ночью ушел от нас», — рассказала она.

Марина знала Спириденкова еще со времен института и много лет работала с ним. Она назвала актера замечательным артистом и прекрасным человеком.

«Я Гену знаю с института и работала с ним много, очень его любила и как актера, и как человека…» — добавила она.

17 сентября Спириденков должен был выйти на сцену ДК Железнодорожников. После его смерти этот спектакль пройдет уже без артиста.

Геннадий Спириденков начал активно сниматься в кино в начале 1990-х годов. В 1991 году он появился в телевизионном проекте «Кабачок „13 стульев“», а в 1993-м сыграл Антонова-Овсеенко в фильме «Осечка», снятом по повести Кира Булычёва.

Всего актер исполнил роли более чем в 50 кинопроектах. Среди его известных работ — сериалы «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».

Спириденков запомнился зрителям характерными ролями в кино и многолетней работой на театральной сцене.

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