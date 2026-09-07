Фото: телеканал «Россия»
Новости кино и ТВ

Урсуляк завершил первый этап съемок «Войны и мира» с Бородинским сражением

Алексей Самохин
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В Тульской области завершился первый этап съемок масштабных батальных сцен для многосерийной «Войны и мира» Сергея Урсуляка. Команда воссоздала Бородинское сражение, задействовав около 300 специалистов, 240 военных реконструкторов и более 70 каскадеров. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Съемки проходили в Заокском районе на нескольких площадках. Подготовка началась за несколько месяцев до работы камер: проложили дороги, а за полтора месяца построили декорации. Для исторических пейзажей специально засеяли 200 гектаров поля ячменем.

В массовых сценах участвовали жители Тулы, Алексина и Новомосковска. Они сыграли артиллеристов батареи Раевского, ополченцев, русских и французских пехотинцев. Военную подготовку актеров проводили специалисты по эпохе и оружию. Отдельно репетировали строевые приемы для русской и французской армий.

К съемкам привлекли около 240 реконструкторов из Москвы, Череповца, Брянска, Минска и других городов. Они участвовали в сценах с кавалерией, кирасирами, мушкетерами и пехотой обеих армий.

За постановку трюков отвечали Виктор Иванов, Сергей Носуленко и Степан Щеглов. Более 70 конных и пеших каскадеров работали на площадке, а лошадей для сцен с кавалерией привезли из разных регионов России.

Для съемок изготовили свыше 700 костюмов. Они предназначались для разных родов войск русской и французской армий. Одеть и загримировать участников массовых сцен помогали более 50 дополнительных костюмеров и гримеров.

Батальные эпизоды и сцены переправы через Неман заняли 14 съемочных смен и еще три дня репетиций. Три смены пришлось отменить из-за сильных дождей.

Роль Михаила Кутузова исполнил Александр Балуев. Актер признался, что не стремился к полному портретному сходству с историческим полководцем.

«Важнее не просто добиться внешнего сходства, а наполнить этого персонажа содержанием», — сказал Балуев.

По словам актера, его задача заключается в том, чтобы через отдельные черты характера показать Кутузова как сложного человека, государственного деятеля, дипломата и военачальника.

Главные роли в сериале исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков, Варвара Бочкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Никита Ефремов, Сергей Маковецкий, Александр Яценко, Евгений Ткачук и другие актеры. 

Проект создают телеканал «Россия», онлайн-кинотеатр START и кинокомпания «Москино» при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. Режиссером-постановщиком выступает Сергей Урсуляк.

Фото: телеканал «Россия»

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