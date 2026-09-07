В Рязани обнальщику грозит 4 года колонии

Прокуратура Рязанской области направила в суд уголовное дело против 43-летнего рязанца. Мужчину обвиняют в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за четыре года он заработал на обналичивании более 4 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год обвиняемый использовал счета подконтрольных юрлиц с признаками фиктивности. Через них он организовал в Рязани услуги по обналичиванию денег для клиентов. Мужчина предоставлял клиентам реквизиты нужных организаций в зависимости от вида операции и сам называл процент вознаграждения за незаконные банковские услуги. Он же контролировал, чтобы деньги от клиентов поступали на счета подставных фирм, и вёл их учёт. За такую схему обвиняемый получал комиссию с каждой операции.

Общая сумма дохода от незаконной деятельности превысила 4 миллиона рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.

Статья предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.