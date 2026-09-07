ТНТ назвал дату премьеры третьего сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Третий сезон проекта «Экстрасенсы. Реванш» (16+) стартует на ТНТ 19 сентября в 18:30. В шоу сильные эзотерики из разных сезонов «Битвы экстрасенсов» получат шанс исправить прошлые ошибки и снова доказать свои способности.

Ведущим сезона снова станет Марат Башаров. Жюри в этот раз обновилось: результаты участников будут оценивать двукратный победитель «Битвы сильнейших» Влад Череватый, известный медиум Александр Шепс, актёр и скептик Андрей Кислицын и актриса Вера Сотникова.

Каждую неделю участникам предстоят сложные испытания с неожиданными поворотами. Для многих из них это не просто попытка вернуться в проект, а шанс заново заявить о себе после прежних поражений. Некоторые участники придут с амбициозными заявлениями в адрес членов жюри.

За победу поборются Анжела Гома, Александр Саков, Лариса Шеина, Татьяна Ларина, Дженифер Бьянки, Анна Вартюхова, Саманта Адам, Варвара Петрович, Фатима Хадуева, Виталий Рожков, Михаил Исаков, Лиза Петрова, Ариэль Грант, Виктория Комахина, Анзор Адишария и Алексей Гришин. Отдельно интригу создают два участника, которых зрители точно не ждали в «Реванше», — Влад Кадони и Максим Левин.

Продюсер проекта Мария Шайкевич назвала новый сезон самым напряжённым и интересным за всю историю шоу.

«Этот сезон «Реванша» стал лучшим из всех: он получился самым напряжённым и интересным. Фактически это была негласная битва сильнейших — не только потому, что Максим Левин бросил вызов членам жюри Владу Череватому и Александру Шепсу, но и благодаря общему уровню участников и тому, что происходило в студии», — рассказала Шайкевич.

По словам продюсера, зрители сами решат, кто кроме победителя попадёт в третий сезон «Битвы сильнейших». Голосование пройдёт на сайте ТНТ, а результаты объявят только в финале проекта.

Влад Череватый признался, что главным сюрпризом для него стало участие Максима Левина, с которым они уже встречались на финале второй «Битвы сильнейших». Александр Шепс добавил, что съёмки нового сезона стали для него настоящим испытанием с непредсказуемыми поворотами и нестандартными решениями жюри.

Увидеть премьеру «Экстрасенсы. Реванш» зрители смогут 19 сентября на ТНТ.

Фото: ТНТ