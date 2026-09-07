227 рязанских первоклашек получили подарки от областного Профсоюза образования

Рязанская областная организация Общероссийского профсоюза образования подвела итоги региональной акции «В первый класс с Профсоюзом». В 2026 году участниками акции стали 227 первоклассников из семей членов Профсоюза.
Акция, стартовавшая в конце июля, завершилась торжественными вручениями подарков будущим первоклассникам и их родителям. Организатором выступила Рязанская областная организация Общероссийского профсоюза образования при активной поддержке территориальных и первичных профсоюзных организаций.
В число участников акции вошли следующие муниципальные образования и учреждения:
Александро-Невский, Захаровский, Кадомский, Касимовский, Клепиковский, Кораблинский, Михайловский, Пронский, Путятинский, Рыбновский, Ряжский, Рязанский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Спасский, Старожиловский, Ухоловский, Шацкий, Шиловский округа, г. Рязань, РГРТУ, РГУ, Рязанский Политех, Рязанский педагогический колледж (г. Касимов), министерство образования Рязанской области, РИРО.
Каждый первоклассник получил набор канцелярских товаров и школьных принадлежностей, необходимых для успешного старта в учёбе. Многие территориальные организации дополнили базовые наборы собственными подарками: ранцами, сумками для сменной обуви, папками для рисования, пластилином, пазлами и сладкими угощениям.
– Итоги акции превзошли наши ожидания. 227 детей – это серьёзный показатель востребованности нашей поддержки. Мы благодарны всем коллегам, которые помогли донести подарки до каждой семьи. Особенно приятно, что многие районные организации проявили инициативу и добавили к нашим наборам свои сюрпризы. Это доказывает: Профсоюз — это действительно большая и дружная семья, где заботятся о каждом, – подчеркнула председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина.