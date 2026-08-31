После атак беспилотников и ужесточения условий оферты ситуация на рынке онлайн‑торговли заметно меняется. При этом маркетплейсы в России не собираются уходить с рынка — но объёмы продаж, скорее всего, сократятся. Такой прогноз озвучила маркетолог Елена Градусова в комментарии для NEWS.ru. По её словам, сценарий, который сейчас разворачивается у нас, уже проходили крупные игроки в других странах.

Суть происходящего проще всего увидеть на примерах мировых площадок. Amazon, по словам маркетолога, сегодня забирает больше половины выручки продавца — а ещё десять лет назад комиссия была заметно ниже: площадка брала примерно треть. Параллельно падает и число активных селлеров: за четыре года их количество уменьшилось с 2,4 миллиона до 1,65 миллиона. Это закономерность: сначала маркетплейс привлекает продавцов низкими комиссиями, захватывает рынок, а затем постепенно поднимает ставки. В итоге продавец фактически начинает работать на комиссию.

Похожая динамика заметна и в Китае. Alibaba, владелец AliExpress, когда‑то был практически монополистом на местном рынке, а сейчас удерживает около 40 % доли. Остальную часть забрали новые игроки: дискаунтер Pinduoduo и Douyin — китайская версия TikTok, где продажи активно идут через прямые эфиры. Механика везде похожа: сначала низкие барьеры входа, затем рост комиссий и перераспределение рынка между новыми форматами торговли.

Российские маркетплейсы, по оценке эксперта, сейчас проходят аналогичный этап. Wildberries и Ozon уже миновали первую стадию, когда площадки активно наращивали базу продавцов за счёт выгодных условий. Сейчас наступает вторая фаза — с повышением комиссий и более жёсткими офертами. Атаки на склады и связанные с этим логистические сложности лишь ускоряют процессы, которые и так назревали.

Елена Градусова считает, что будущее маркетплейсов будет напоминать развитие соцсетей: на рынке будут появляться новые платформы, интернет‑магазины и службы доставки. При этом универсального «заменителя», одной большой площадки не возникнет. Вместо этого станет развиваться многоканальная система: клиент будет оставаться лояльным бренду, а не конкретной торговой площадке. Для предпринимателей это означает, что уже сейчас важно оценивать экономическую эффективность каждого канала продаж и не зависеть от одного маркетплейса.

Что это значит для обычного покупателя

Для рядового пользователя перемены на маркетплейсах в России могут отразиться сразу в нескольких аспектах. Во‑первых, возможен рост цен: продавцы будут закладывать в стоимость товаров более высокие комиссии площадок и дополнительные риски (в том числе связанные с логистикой и безопасностью складов). Во‑вторых, ассортимент может стать менее стабильным: из‑за сокращения числа селлеров отдельные категории товаров будут встречаться реже, а сроки доставки — увеличиваться. В‑третьих, вырастет значение альтернативных каналов: покупатели чаще будут обращать внимание на фирменные магазины брендов, небольшие интернет‑площадки и локальные сервисы доставки.

В целом рынок становится более сложным и сегментированным. Маркетплейсы в России останутся ключевым каналом онлайн‑торговли, но уже не единственным и не самым «дешёвым» ни для продавцов, ни для покупателей.