Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения «Лада Калина» и «Лада Гранта» в Рязанской области

Сегодня, 31 августа, на федеральной автодороге М-5 «Урал» произошла смертельная авария. По предварительным данным, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Инцидент зафиксирован примерно в 13:15 на 213-м километре трассы, на территории Рязанского муниципального округа. По информации правоохранительных органов, произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Лада Гранта».

К сожалению, пассажирка автомобиля «Лада Калина» получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водители обоих транспортных средств с телесными повреждениями различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится доследственная проверка, точные причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.