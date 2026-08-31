ВСУ ударили по хлебному магазину в Курской области, пострадали пять человек

В Курской области зафиксированы новые случаи обстрела мирной инфраструктуры. В результате ударов пострадало шесть человек, включая пятерых посетителей хлебного магазина в Беловском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы региона, был нанесен целенаправленный удар по торговому объекту в центре слободы Белая Беловского района. В результате атаки пять человек получили травмы различной степени тяжести. У пострадавших диагностированы ранения головы и слепые осколочные ранения.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь. Для проведения необходимого лечения и обследования их транспортируют в медицинские учреждения города Курска.

Губернатор также сообщил об еще одном инциденте в селе Кремяное Кореневского района. Там в результате атаки пострадал 67-летний местный житель, получивший слепые осколочные ранения правой голени. От госпитализации в Курск мужчина отказался, медики оказывают ему всю необходимую помощь по месту жительства.

«Подлые преступления украинской хунты, которые ставят целью своих кровавых ударов обычные гражданские объекты. Прошу всех наших жителей соблюдать все меры предосторожности и быть очень осмотрительными! Нет ничего дороже человеческой жизни», — написал Александр Хинштейн.