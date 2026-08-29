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Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября для всех знаков зодиака

Анастасия Мериакри
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Первая неделя осени обещает быть насыщенной на неожиданные повороты. Звезды настоятельно рекомендуют не отказываться от спонтанных приглашений и новых знакомств. Именно случайный разговор в начале сентября может указать на перспективный путь, который изменит вашу жизнь. Главное правило этих дней — не спешить с выводами и смело брать инициативу в свои руки.

Фавориты недели

Эти три знака зодиака окажутся под особым покровительством звезд:

  • Дева: Ожидается карьерный взлет, успешные переговоры и приятные финансовые бонусы.
  • Водолей: Отличные новости и выгодные предложения, которые существенно укрепят бюджет.
  • Рак: Высокая деловая активность и перспективные знакомства откроют новые двери.

Финансовый календарь недели

Чтобы не потерять деньги и приумножить капитал, ориентируйтесь на эти даты:

  • 1 сентября: Кошелек на замок. Воздержитесь от импульсивных и крупных трат.
  • 3 сентября: День открытых дверей для бизнеса. Смело рассматривайте новые финансовые и деловые идеи.
  • 4 сентября: Идеальное время для дипломатии. Проводите переговоры и согласовывайте условия контрактов.
  • 6 сентября: Время стратегов. Займитесь долгосрочным планированием будущих покупок.

Овен

Эхо прошлого: в романтической сфере могут дать о себе знать старые привязанности или чувства, которые казались забытыми. На работе ожидайте полезных инсайдерских знакомств, которые позитивно скажутся на доходе.

  • Совет: Опирайтесь на холодный рассудок, а не на эмоции.
  • Удачные дни: 1 и 4 сентября.
  • Опасный день: 6 сентября.
  • По дням: В понедельник не зарывайтесь в быт. Четверг и субботу посвятите любви и близким.

Телец

Зеленый свет для серьезных инвестиций, крупных покупок и старта коммерческих проектов. Ваша пробивная сила поможет достичь того, о чем вы давно мечтали. Однако к выходным берегите нервы — возможен накал в семейных отношениях.

  • Совет: Проявляйте здоровую настойчивость.
  • Удачный день: 3 сентября.
  • Опасный день: 5 сентября.
  • По дням: Вторник — для шопинга. Четверг — для инициативы. Суббота — день мира в семье.

Близнецы

Ваше обаяние станет главным козырем при подписании контрактов и деловых встреч. Но будьте осторожны: спонтанные желания и необдуманные траты могут разрушить выстроенные планы.

  • Совет: Не ставьте на кон то, что уже имеете.
  • Удачные дни: 1 и 5 сентября.
  • Опасный день: 4 сентября.
  • По дням: Во вторник ждите важных встреч. В четверг и субботу включите режим экономии.

Рак

Творческий подход к рутинным задачам принесет впечатляющие результаты. В личном плане велик шанс, что мимолетное знакомство перерастет в глубокий и серьезный роман.

  • Совет: Ищите единомышленников и союзников.
  • Удачный день: 2 сентября.
  • Опасный день: 4 сентября.
  • По дням: Среда — время действовать. Пятница — закрывайте старые гештальты. Суббота — для встреч с друзьями.

Лев

Неделя начнется с незапланированных трат, поэтому держите финансы под строгим контролем. Но уже к середине недели тучи рассеются, и перед вами откроются блестящие бизнес-перспективы.

  • Совет: Ставьте только достижимые цели.
  • Удачные дни: 3 и 6 сентября.
  • Опасный день: 31 августа.
  • По дням: Понедельник — аудит бюджета. Четверг — мозговой штурм. Суббота — выезд на природу.

Дева

Звезды открывают перед вами сезон возможностей: от внезапных премий до повышения в должности. Ваша главная задача — не лениться и хватать удачу за хвост.

  • Совет: Используйте каждый выпавший шанс.
  • Удачный день: 4 сентября.
  • Опасный день: 2 сентября.
  • По дням: Вторник посвятите планированию. В выходные отдыхайте в шумной компании.

Весы

Эмоциональные качели могут привести к ссорам с близкими. Не рубите с плеча и не делайте поспешных выводов. Лучшее лекарство от конфликтов — совместные прогулки и спокойные домашние вечера.

  • Совет: Никаких решений на горячую голову.
  • Удачный день: 5 сентября.
  • Опасный день: 2 сентября.
  • По дням: Во вторник следите за языком. В четверг и субботу больше гуляйте на свежем воздухе.

Скорпион

Время строить глобальные планы на осень и зиму. Ваш нестандартный подход поможет обойти любые преграды, но будьте бдительны: проверяйте любую поступающую информацию на достоверность.

  • Совет: Четко следуйте намеченному плану.
  • Удачные дни: 1 и 4 сентября.
  • Опасный день: 3 сентября.
  • По дням: Понедельник — расстановка приоритетов. Четверг и суббота — время для творчества.

Стрелец

Ваше место — в центре событий! Принимайте любые приглашения, ведь именно в неформальной обстановке вы встретите нужных людей. Выходные проведите активно.

  • Совет: Выходите из тени и блистайте.
  • Удачные дни: 2 и 5 сентября.
  • Опасный день: 31 августа.
  • По дням: Среда — говорите «да» приглашениям. Пятница — нетворкинг. Суббота — спорт и драйв.

Козерог

Слова сейчас не работают — говорят только поступки. Не тратьте энергию на пустые споры, просто делайте свое дело. Поддержка коллег и домочадцев станет вашим надежным тылом.

  • Совет: Меньше убеждайте, больше делайте.
  • Удачный день: 4 сентября.
  • Опасный день: 1 сентября.
  • По дням: Вторник — уходите от споров. Четверг — карьерный рывок. Суббота — семейный очаг.

Водолей

Приготовьтесь к приятным сюрпризам: выгодные предложения и хорошие новости значительно улучшат ваше материальное положение. Главное — не переутомляйтесь в погоне за успехом.

  • Совет: Ловите момент удачи.
  • Удачные дни: 3 и 6 сентября.
  • Опасный день: 2 сентября.
  • По дням: Среда — анализ финансов. Пятница — проявите лидерство. Суббота — тотальный релакс.

Рыбы

Достаньте из стола старые проекты, которые когда-то пришлось заморозить. Сейчас звезды благосклонны к их перезапуску. Новые знания станут ключом к решению сложных задач.

  • Совет: Опирайтесь на свой прошлый опыт.
  • Удачный день: 5 сентября.
  • Опасный день: 3 сентября.
  • По дням: Вторник — реанимация старых идей. Четверг — обучение. Суббота — время с семьей.

По материалам 7дней.ru

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