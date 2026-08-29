Freepik AI
Новости России

Военный эксперт назвал место запуска дронов, атаковавших Пензу

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В ночь на 29 августа 2026 года российские регионы подверглись массированному налету беспилотных летательных аппаратов. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал инцидент в Пензенской области, предположив, с каких территорий могли стартовать вражеские дроны.

По данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью силы противовоздушной обороны по всей стране отразили атаку 313 украинских беспилотников. В Пензенской области режим беспилотной опасности был объявлен примерно в 02:30 ночи. Одновременно с этим в регионе был приведен в действие план «Ковёр», предполагающий комплекс мер по защите населения и критической инфраструктуры.

Тревога продлилась около трех часов, после чего ограничения были полностью сняты. По предварительным данным, благодаря слаженной работе систем ПВО и экстренных служб, в результате инцидента на территории области никто не пострадал, а значительный материальный ущерб не зафиксирован.

Анализируя возможные траектории полета, Василий Дандыкин в беседе с изданием aif.ru указал на конкретные регионы Украины, которые могли быть использованы для запуска аппаратов.

«Что касается Пензы, то могли запустить из Харьковской или Сумской областей. В Харьковской области могли использовать ту часть региона, которая пока находится под вражеским контролем», — пояснил военный эксперт.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Три человека погибли и более десяти получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область
Следующая статья
Жителю Рязанского района грозит 10 лет колонии за нападение на полицейского

Популярные материалы

Общество

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет».
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Происшествия

Военнослужащий из Рязани погиб при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге

27 августа около 10:00 утра на Колпинском шоссе в поселке Славянка произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента погиб 43-летний мужчина, его супруга получила ранения.
Интересное

«Русский Нострадамус» предрёк приход трёх Владимиров: они перевернут историю России

Монах Авель предсказывал судьбу России на века вперёд. Три Владимира, великое спасение и счастье державы. Что скрывают пророчества «русского Нострадамуса»
Транспорт и дороги

Малков анонсировал перевод 17 маршрутов Рязани на регулируемый тариф к 2027 году

Вечером, при снижении пассажиропотока, часть автобусов просто возвращается в парк, что и приводит к увеличению времени ожидания для пассажиров, которым порой приходится добираться до дома по два с половиной часа.
Темы
Интересное

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября для всех знаков зодиака

Первая неделя осени обещает быть насыщенной на неожиданные повороты. Звезды настоятельно рекомендуют не отказываться от спонтанных приглашений и новых знакомств.
Новости России

Три человека погибли и более десяти получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область

В Шебекино в результате ударов семеро человек получили осколочные ранения, еще у одного предварительно диагностирована баротравма.
Новости России

Эксперт назвал место запуска дронов, атаковавших Севастополь в ночь на 29 августа

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате падения обломков погиб мужчина.
Новости России

В Севастополе в результате ночной атаки БПЛА погиб человек, трое получили ранения

В результате атаки погиб мужчина 1981 года рождения. Трагедия произошла во дворе его дома в районе Монастырского шоссе.
Новости России

ВС РФ поразили места хранения комплектующих крылатых ракет «Фламинго»

С применением ударных беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия воздушного базирования были поражены несколько ключевых объектов в Киеве и прилегающих районах.
Интересное

Лунный календарь стрижек на осень 2026

После летнего сезона хочется привести локоны в порядок, убрать выгоревшие кончики, а ближе к зиме на первый план выходит задача сохранить здоровье волос в условиях холода и сухого воздуха от батарей.
Новости России

Атака на Пензу 29 августа: выли сирены, ПВО сбила ракету

По всей области завыли сирены, а жители получили экстренные предупреждения через СМС-рассылки, речевые оповещения и региональные телеканалы.
Новости России

Логистический центр Ozon в Ростовской области подвергся атаке БПЛА

В результате попадания возникло небольшое возгорание. В связи с повреждением инфраструктуры работа атакованного логистического комплекса временно приостановлена.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье