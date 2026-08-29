Военный эксперт назвал место запуска дронов, атаковавших Пензу

В ночь на 29 августа 2026 года российские регионы подверглись массированному налету беспилотных летательных аппаратов. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал инцидент в Пензенской области, предположив, с каких территорий могли стартовать вражеские дроны.

По данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью силы противовоздушной обороны по всей стране отразили атаку 313 украинских беспилотников. В Пензенской области режим беспилотной опасности был объявлен примерно в 02:30 ночи. Одновременно с этим в регионе был приведен в действие план «Ковёр», предполагающий комплекс мер по защите населения и критической инфраструктуры.

Тревога продлилась около трех часов, после чего ограничения были полностью сняты. По предварительным данным, благодаря слаженной работе систем ПВО и экстренных служб, в результате инцидента на территории области никто не пострадал, а значительный материальный ущерб не зафиксирован.

Анализируя возможные траектории полета, Василий Дандыкин в беседе с изданием aif.ru указал на конкретные регионы Украины, которые могли быть использованы для запуска аппаратов.