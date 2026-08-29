Три человека погибли и более десяти получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область

В субботу, 29 августа, региональный оперативный штаб сообщил о тяжелых последствиях обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ на территории Белгородской области. Наиболее масштабные удары пришлись на город Шебекино, где в результате прилетов боеприпасов по частному сектору погибли три мирных жителя: женщина и двое мужчин. Оперативный штаб выразил искренние соболезнования их родным и близким.

В Шебекино в результате ударов семеро человек получили осколочные ранения, еще у одного предварительно диагностирована баротравма. Бойцы самообороны оперативно эвакуировали всех раненых в Шебекинскую центральную районную больницу, где медики оценивают состояние троих пациентов как тяжелое.

Кроме того, в городе зафиксирован еще один случай ранения: при атаке FPV-дрона на социальный объект осколочные повреждения грудной клетки и голени получил мужчина, который после оказания первой помощи был переведен на амбулаторное лечение.

Атаки нанесли значительный ущерб городской инфраструктуре: повреждены фасады и остекление многоквартирных и частных домов, кровли коммерческих объектов, а также несколько единиц техники, включая грузовик «КамАЗ» и автобус в селе Козьмодемьяновка. Вследствие детонации дронов были перебиты линии электропередач, повреждена газовая труба в частном домовладении, а также возникли возгорания в неэксплуатируемом гараже и грузовом автомобиле, которые были оперативно ликвидированы пожарными расчетами.

Серия атак беспилотников затронула и другие муниципалитеты региона, где также есть пострадавшие среди гражданского населения и сотрудников экстренных служб. В поселке Пятницкое Волоконовского округа дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил множественные осколочные ранения головы, лица, рук и спины и был госпитализирован в Валуйскую ЦРБ.

В селе Отрадное Белгородского округа осколочные ранения лица, голени и плеча получил мотоциклист, которого бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода.

В районе села Подкопаевка Корочанского округа при детонации дрона на парковке пострадал мужчина с осколочными ранениями бедра и рук, а также переломом обеих кистей. Он транспортирован в областную клиническую больницу.

Еще один раненый – боец самообороны со множественными осколочными ранениями ног – был доставлен в Октябрьскую районную больницу после атаки на его автомобиль в селе Отрадное во время оказания помощи мирным жителям.

Материальный ущерб от действий противника зафиксирован в целом ряде населенных пунктов области. В поселке Ракитное Ракитянского округа взрыв FPV-дрона на парковке повредил три автомобиля, а в поселке Разумное Белгородского округа беспилотник повредил прицеп грузового транспорта.

В селе Глотово Грайворонского округа после атаки двух дронов возникло возгорание крыши частного дома, которое удалось быстро потушить. В поселке Красная Яруга взрывы дронов привели к обрыву линии электропередачи, выбиванию окон в двух частных домах и повреждению автомобиля. Аналогичные повреждения остекления и фасадов зафиксированы на коммерческом объекте в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа и на здании предприятия в селе Купино.

В поселке Октябрьский в результате взрывов повреждены фасад и остекление частного дома, а также три машины, одна из которых полностью сгорела. Информация о масштабах разрушений продолжает уточняться, на всех местах происшествий работают экстренные и ремонтные службы.