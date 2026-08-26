В Кургане полицейские нашли спящего в багажнике мужчину после вечеринки в стрип-клубе

Сотрудники правоохранительных органов стали свидетелями необычного инцидента в центре ночной жизни Кургана. После патрулирования территории они обнаружили молодого человека, который крепко спал в багажном отделении машины без государственных регистрационных знаков. Об этом сообщает канал «База».

Инцидент произошел на улице Советской, где находится стриптиз-клуб. Открыв багажник автомобиля, полицейские обнаружили внутри спящего юношу. Один из сотрудников полиции попытался привести парня в чувство, обратившись к нему с фразой: «Просыпаемся, просыпаемся, говорю! Доброе утро». На стандартный вопрос о том, все ли с ним в порядке, молодой человек смог лишь кратко и невнятно подтвердить, что с ним всё нормально.

Из-за сильной степени алкогольного опьянения курганец оказался не в состоянии объяснить правоохранителям, каким образом он оказался в багажнике чужой машины.