Сеть банкоматов ВТБ в Рязанской области расширилась на на 40% и охватила удаленные села

С начала 2025 года количество банкоматов ВТБ в Рязанском регионе увеличилось почти на 40%, достигнув отметки в 110 устройств. Рост сети стал возможен благодаря развитию собственных мощностей банка и завершению интеграции с Почта Банком. О результатах работы на пресс-конференции рассказала управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

Как отметила спикер, теперь финансовая инфраструктура банка охватывает не только областной центр, но и малые населенные пункты. Устройства самообслуживания уже работают в Рязани, Ряжске, Касимове, Кораблино, Михайлове, Новомичуринске, Рыбном, Сасово, Скопине, Шацке и Спас-Клепиках. Кроме того, банкоматы появились в поселках и селах, включая Сотницыно, Лесной, Октябрьский, Шилово, Алеканово, Дядьково, Сельцы, Сараи и Тума. Параллельно ВТБ усиливает свое присутствие и в местах с высокой проходимостью.

«После завершения интеграции с Почта Банком, кроме банкоматов и офисов, жителям региона доступны 380 отделений почтовой связи, в которых функционируют пункты выдачи и внесения наличных. Для жителей малых городов и сельских территорий это означает появление дополнительной инфраструктуры для повседневных финансовых операций. Мы используем аналитическую систему, которая помогает определять точки размещения устройств – с опорой на реальные маршруты людей и частоту использования банкоматов. Это дает возможность устанавливать банкоматы там, где они максимально востребованы», – прокомментировала Лариса Прокопова.