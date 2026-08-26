В аэропортах к Восточному экономическому форуму открыли приоритетный маршрут

Проходить предполетные процедуры в аэропортах по отдельному маршруту – от входа в аэропорт до посадки на рейс — могут пользователи ВТБ Private Banking и «Привилегии». Об этом в преддверии ВЭФ-2026 рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Бесплатный маршрут с полным сопровождением на всех этапах — выделенные стойки регистрации на рейсы по России, отдельный от других пассажиров паспортный контроль и проход в зону предполетного досмотра, лента для досмотра багажа без общей очереди — организован для состоятельных клиентов банка.

Пока маршрут доступен на внутренних рейсах в аэропортах Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Кневичи (Владивосток).