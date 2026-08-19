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Общество

В Рязанской области спишут транспортный налог семьям погибших участников СВО

Анастасия Мериакри
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19 августа 2026 года Рязанская областная Дума единогласно поддержала законодательную инициативу прокурора региона Дмитрия Коданёва. Новый закон расширяет меры региональной поддержки для семей граждан, погибших при выполнении задач специальной военной операции.

Законопроект устанавливает дополнительное основание для признания задолженности по транспортному налогу безнадежной к взысканию. Под списание попадают налоговые долги граждан, погибших при исполнении обязанностей военной службы в период проведения СВО.

Мера поддержки распространяется на семьи: мобилизованных граждан, военнослужащих, принимавших непосредственное участие в СВО, лиц, обеспечивавших выполнение задач в ходе проведения спецоперации.

Особо важно, что законопроектом предусмотрен беззаявительный порядок списания задолженности. Это означает, что родным не придется собирать справки и стоять в очередях. Налоговые органы будут получать необходимые сведения, подтверждающие гибель военнослужащего, автоматически в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

В случае если по каким-либо техническим причинам данные не поступят в ФНС автоматически, закон четко определяет перечень документов, которые наследник вправе предоставить самостоятельно для подтверждения права на списание долга.

Законодательную инициативу прокуратуры на заседании регионального парламента 19 августа представил заместитель прокурора Рязанской области Вячеслав Шерстнев. Депутаты областного Совета отметили высокую социальную значимость документа и поддержали его единогласно.

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