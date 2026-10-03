Движение в центре Рязани изменится на сутки в связи с открытием наццентра «Россия»

В связи с торжественным открытием регионального филиала Национального центра «Россия» в центральной части Рязани будет введена временная корректировка схемы дорожного движения. Ограничения вступят в силу в 23:00 4 октября и будут действовать до 22:00 5 октября.

Автобусы маршрутов № 41М2, 46М3, 62М2 и 75М3 на участке между остановочными пунктами «Бассейн Классика» и «площадь Свободы» будут следовать через улицы Кальную, Есенина и Грибоедова как в прямом, так и в обратном направлениях, после чего вернутся на свои штатные маршруты.

Для личного автотранспорта движение будет полностью ограничено на двух участках:

по улице Свободы (от пересечения с улицей Рыбацкой до входной группы в Лесопарк);

по Окскому проезду (от пересечения с улицей Свободы до дома № 4).

На указанных отрезках дорог также будет действовать запрет на парковку частного транспорта. Владельцев автомобилей настоятельно просят не оставлять машины в зоне ограничения, чтобы не создавать помехи для работы спецтехники и организаторов мероприятия.