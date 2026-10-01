Павел Малков сообщил о завершении ремонта двух мостов в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков проинформировал о том, что в регионе закончен ремонт двух мостовых сооружений, а ещё на четырёх объектах работы продолжаются. Все мероприятия выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как уточнил глава региона, приведены в порядок мост через ручей в селе Захарово и мост через реку Роговую возле поселка Восточный в Пронском округе. Специалисты заменили мостовое полотно и пролётные строения, уложили новый асфальт, а также смонтировали ограждения. Данные объекты расположены на региональных трассах, которые ведут к школам, детским садам и другим социально значимым учреждениям.