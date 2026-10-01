Фото: https://max.ru/pv_malkov
Транспорт и дороги

Павел Малков сообщил о завершении ремонта двух мостов в Рязанской области

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков проинформировал о том, что в регионе закончен ремонт двух мостовых сооружений, а ещё на четырёх объектах работы продолжаются. Все мероприятия выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как уточнил глава региона, приведены в порядок мост через ручей в селе Захарово и мост через реку Роговую возле поселка Восточный в Пронском округе. Специалисты заменили мостовое полотно и пролётные строения, уложили новый асфальт, а также смонтировали ограждения. Данные объекты расположены на региональных трассах, которые ведут к школам, детским садам и другим социально значимым учреждениям.

«В Пителинском округе продолжается ремонт моста через реку Ежачку у села Большие Прудищи. В Путятинском округе – через ручей у села Строевское. В Кораблинском округе приводят в порядок мост через реку Алешню на дороге к плотине ГРЭС. На всех трех объектах уже заменили балки, сейчас делают новое мостовое полотно. До конца года также завершим капремонт моста через реку Пра в деревне Тюрвищи Клепиковского округа. В прошлом году полностью обновили одну его сторону, сейчас приводим в порядок вторую», – сказал Губернатор Павел Малков.

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