В Рязанской области проходит акция «Сокровища русского языка»

В Рязанской области стартовала Всероссийская акция «Сокровища русского языка». Мероприятие организовано в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» и продлится до 15 октября. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования.

Основная цель инициативы — пробудить в подрастающем поколении живой интерес к родной речи и показать молодежи всё богатство русского слова. Организаторы подчеркивают важность языка как основы культурного кода нации.

«Русский язык, уникальный по своей меткости, яркости и выразительности, объединяет все народы нашей великой страны, он является основой нашей национальной идентичности и богатейшим наследием. Участвуя в акции, ребята смогут расширить свой кругозор и проследить живую связь языка с отечественной культурой и историей», — приводит слова статс-секретаря — заместителя Министра культуры РФ Жанны Алексеевой пресс-служба ведомства.

Юные жители региона могут проявить себя в творческом соревновании. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях: «Актерское мастерство», «Головоломка» или «Авторское произведение».

Чтобы стать участником, нужно подать заявку через личный кабинет на портале «Культурадляшкольников.РФ». Итоги акции планируется подвести 18 ноября.